Roma | apre la nuova sede all' Eur C' è anche il premier tifoso Conte

Procura Roma apre fascicolo su figlia ambasciatore Nord Corea : Roma, 22 feb., askanews, - La Procura di Roma indaga sul caso di la figlia 17enne dell'ex ambasciatore della Corea del Nord nella Capitale, che sarebbe tornata in patria il 14 novembre scorso. Il ...

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a Frosinone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Roma : riapre il viadotto della Magliana : Roma – Torna percorribile il viadotto della Magliana. Lo comunica sui social il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Abbiamo portato a termine un intervento molto atteso da cittadini e automobilisti” scrive la prima cittadina. Dopo circa otto mesi riapre quindi uno snodo importante per la viabilità cittadina. Durante i lavori ci sono stati, come era fisiologicamente impossibile che non accadesse, molti disagi per gli automobilsti. ...

Autonomia - si apre il caso Roma. Raggi vede Conte : ora più poteri : Ostentano sicurezza i leghisti. La ministra Erika Stefani annuncia: «Nessun allarmismo. La legge per l?Autonomia va avanti e non sono affatto allarmata. E? infondata ogni voce che...

Roma - Herrera apre ai giallorossi : Nonostante le frenate dei giorni scorsi, sembra ora riaprirsi la pista Hector Herrera per la Roma. Come riporta Corriere dello Sport oggi, è proprio lo stesso giocatore ad aver fatto sapere al ds giallorosso Monchi di aver abbassato le pretese economiche: dai 5 milioni annui richiesti inizialmente, oggi ne andrebbero bene 3 ...

Sardegna - prezzi del latte ovino : Antitrust apre un’istruttoria nei confronti dei produttori di pecorino Romano Dop : L’Antitrust ha aperto un’istruttoria sui prezzi del latte sardo di pecora destinato alla produzione di pecorino romano Dop. A cinque giorni dall’inizio della protesta dei pastori in Sardegna l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento nei confronti del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano e di 32 imprese di trasformazione ad esso aderenti, tutti con sede ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Porto 2-1. Zaniolo spinge i giallorossi verso i quarti - Adrian riapre la contesa : La Roma vince una battaglia ma non la guerra: i giallorossi battono 2-1 il Porto nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di Calcio, ma non chiude il discorso qualificazione. Uomo della serata è certamente Zaniolo, autore della doppietta che al 70′ ed al 76′ spaccano la gara, ma al 79′ Adrian mette a referto una pesantissima rete in trasferta che rinvia alla sfida di ritorno qualsiasi discorso ...

VIDEO Roma-Porto 2-1 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisiva la doppietta di Zaniolo - ma Adrian riapre i giochi : La Roma si impone sul Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: all’Olimpico finisce 2-1 in virtù della doppietta di Zaniolo al 70′ ed al 76′, ma al 79′ Adrian sigla un pesantissimo gol in trasferta che lascia aperta la qualificazione ai quarti in vista della gara di ritorno in Portogallo, dove la Roma dovrà almeno pareggiare o perdere con un gol di scarto segnandone almeno due. Di seguito le ...

Live Chievo-Roma 0-2 Apre El Shaarawy - bis di Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Tennis - Fed Cup : Bencic-Errani apre Svizzera-Italia. La Romagnola torna dopo squalifica : La marchigiana, invece, non vestiva l'azzurro da tre anni, ma ormai le polemiche del passato con la federazione sembrano ormai un lontano ricordo e l'apporto della numero 28 del mondo può essere ...