Roma a due facce | Dzeko stende il Frosinone | ma la difesa è imbarazzante! Derby e Porto 2

Frosinone-Roma 1-2 La Diretta Pellegrini gol - uno-due giallorosso in 72 secondi : E' in programma in Ciociaria il match del sabato sera alle ore 20.30: allo stadio Benito Stirpe incrociano le armi Frosinone e Roma, derby laziale di questa 25esima giornata di campionato. I padroni ...

Domani la notte degli Oscar - corsa a due tra “Roma” e “La Favorita” : Arriva la notte degli Oscar. Lunga diretta che partirà alle 22.50 (In Italia) di domenica 24 febbraio che si protrarrà fino all'alba di lunedì 25 febbraio. "Roma" di Alfonso Cuarón (la quarta per lui) e il film in costume "La favorita" di Yorgos Lanthinos, spiccano con ben dieci nomination. A seguire, con otto candidature, "A star is born" di e con Bradley Cooper e "Vice" di Adam Mckay. "Black Panther" di Ryan Coogler, anche primo film ...

Roma. Due alberi caduti in viale Marx : Due alberi sono crollati per il vento forte in viale Marx. Uno ha centrato una lancia Y sfonfandole il parabrezza, il ragazzo che stava dentro e’ illeso. L’albero ha colpito anche una seconda macchina parcheggiata. Un altro albero, 20 metri piu’ avanti, e’ caduto colpendo un auto, ma soltanto con le fronde. La strada ora e’ bloccata in attesa dell’intervento di vigili del fuoco e polizia locale. L'articolo ...

Due istituti scolastici di Roma trionfano nel video contest europeo 'Mai Più' : L'offerta formativa presentata, che prevede la suddivisione in 6 aree tematiche , Ambiente e Scienza, Arte e Cultura, Diritti, Intercultura e Pace, Stili di Vita, Storia e Memoria, , comprende ...

Ultimo : Antonello Venditti a sorpresa nel video di 'Fateme cantà' - poi un duetto al concerto di Roma : ... Antonello Venditti ha annunciato che Ultimo sarà suo ospite in occasione di "Venditti and friends", i due concerti speciali che l'8 e 9 marzo lo vedranno esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma ...

Metropolitana Roma - due guasti in poche ore alle fermate Policlinico e Barberini. Nessun ferito - ma sicurezza nel mirino : Due episodi – distinti e separati – in poche ore. E le scale mobili della Metropolitana di Roma di nuovo sulle pagine di cronaca alla voce disservizi. Il primo caso alla fermata Policlinico e l’altro a quella di Piazza Barberini. E la memoria torna al terribile incidente nella stazione di Repubblica che il 25 ottobre 2018 ha causato il ferimento di oltre 20 persone, quasi tutti cittadini russi in trasferta per la partita di Champions League ...

Chelsea - blocco del mercato per due sessioni/ E Sarri incontra la Roma... : Chelsea blocco mercato per due stagioni, questa la decisione della Fifa. Un'altra grana per i Blues, con Maurizio Sarri che potrebbe salutare a giugno...

Dal 7 al 10 marzo 'Roma Motodays' 2019 - tutto sulle due ruote : Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road, oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno ...

Roma : sorpresi mentre spacciavano 1 chilo hashish - due arresti : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne di Roma e un 22enne di Fonte Nuova, gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I pusher, uno a bordo di un motociclo, l’altro alla guida di un’auto, sono stati ...

Shade ha annunciato due concerti speciali a Milano e a Roma

Roma - inchiesta sui conti Ama : indagati Franco Giampaoletti - dg del Campidoglio - e due tecnici : Ci sono tre indagati nell’inchiesta sui conti di Ama, la società del Comune di Roma che si occupa della gestione dei rifiuti. A quanto risulta a IlFattoQuotidiano.it, il nome è quello di Franco Giampaoletti, direttore generale del Campidoglio e capo a interim del Dipartimento capitolino Partecipate. Gli altri due sarebbero profili tecnici. “Non ne ho notizia, non ho ricevuto alcun avviso di garanzia – ha spiegato il dirigente alla nostra testata ...

Roma - bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della madre : "Un raptus" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. L'uomo: "Non volevo..."