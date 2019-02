Rivera e don Eligio | il Cosenza di padre Fedele | con Lotito tornano i preti nel calcio

Mat Piscatella : PS5 e la prossima Xbox arRiveranno nel 2020 e abbandoneranno il "tradizionale modello generazionale" : Si continua a parlare moltissimo della prossima generazione di console. Qualunque cosa abbiano in serbo Microsoft e Sony, sappiamo che PlayStation 5 e Xbox Scarlett stanno arrivando, ma non sappiamo quando. Molti report hanno suggerito un reveal nel 2019 / inizio 2020, anche se per il momento non è stato confermato nulla. Detto questo, un famoso analista ha condiviso le sue previsioni, affermando anche che, con PS5 e Xbox Scarlett, cambierà il ...