Repubblica San Marino | prima unione civile per coppia gay | fino al 2004 si rischiava il

Isola dei Famosi 2019 - Alda d'Eusanio 'salta' per La Repubblica delle donne (che la Marcuzzi non nomina) : L'Isola dei Famosi non si è decimata solo del suo pubblico a casa risentendone dal lato degli ascolti, ma per una puntata vede anche depennare dal cast una delle due opinioniste fisse dal primo appuntamento, Alda d'Eusanio. La frizzante opinionista infatti ha dovuto saltare la diretta del reality show per essere nel parterre del dirimpettaio Piero Chiambretti su Retequattro a La repubblica delle donne, evitandosi così la presenza ubiqua ...

Sergio Mattarella : età - altezza - peso del presidente della Repubblica. La moglie morta - i figli e il fratello Piersanti ucciso dalla mafia : Sergio Mattarella è stato eletto presidente dalla Repubblica sabato 31 gennaio del 2015 al quarto scrutinio con 665 voti. Ex giudice della Corte Costituzionale ed ex dirigente e ministro della Democrazia Cristiana che partecipò anche alla scrittura del manifesto del Partito Democratico, salvo dimissioni o impeachment, resterà in carica fino al 2022. L’elezione di Mattarella è arrivata dopo le dimissione di Giorgio Napolitano. Il Capo dello ...

Repubblica Ceca - altro che vortice polare : l’impresa di un uomo che nuota sotto un lago ghiacciato indossando solo un costume [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Repubblica : «San Paolo malinconico - in meno di ventimila - non sapevano di Hamsik» : meno di ventimila Repubblica sottolinea la malinconia del San Paolo: meno di ventimila persone per Napoli-Sampdoria. “In pochi immaginavano che quella di ieri sarebbe stata l’ultima esibizione di Hamsik al San Paolo: dove si erano dati appuntamento in meno di ventimila e il Napoli è sceso in campo in una atmosfera abbastanza malinconica, a metà strada tra disaffezione e delusione. Colpa anche della inattesa uscita di scena dalla Coppa Italia ...

La Repubblica delle donne : in onda una puntata in più dopo il Festival di Sanremo : L'annuncio è stato dato in apertura della quattordicesima puntata de La repubblica delle donne: Piero Chiambretti e la sua repubblica delle donne allunga il proprio 'mandato'. La trasmissione in onda dallo scorso fine ottobre nella prima serata della nuova Retequattro avrebbe dovuto un primo epilogo prima di natale, ma visti i buoni ascolti si è deciso un prolungamento fino a oggi, 30 gennaio 2019. L'azienda che io voglio ringraziare ci ...

La Repubblica delle Donne - Alda D'Eusanio contro la Rai : "Non ti dà libertà di parola - ha cacciato tutti" : In studio da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, in occasione dell'imminente debutto dell'Isola dei Famosi in partenza domani sera in prima serata su Canale 5 con alla conduzione per la sua 'quinta volta' Alessia Marcuzzi, Alda D'Eusanio non le ha mandate a dire a mamma Rai, sin dai suoi primi minuti di ospitata.La D'Eusanio, protagonista fissa anche nelle precedenti puntate e da inizio stagione facente parte dei 'Ministri' di ...

Repubblica fa due conti per i sediolini al San Paolo (e non si trova) : Ce la faranno per le Universiadi? Uno dei prossimi giochi da tavola creati a Napoli potrebbe essere incentrato sulle dichiarazioni dell’assessore al Comune di Napoli Ciro Borriello. Mettere insieme tutte le sue dichiarazioni sui lavori allo stadio San Paolo è un hobby che procura sempre altro gradimento sui social network. L’ultimo trend riguarda la sistemazione dei nuovi sediolini. Oggi l’edizione napoletana di Repubblica fa ...

Cesare Battisti - il fango di Repubblica su Tg2 e Gennaro Sangiuliano : 'Orgia mediatica per Salvini' : Nel magico mondo di Repubblica si stupiscono se giornali e tv parlano di Cesare Battisti e danno spazio al politico che negli ultimi mesi più si è battuto nel governo per riportarlo in Italia, cioè Matteo ...

Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti! (FOTO) : Lory Del Santo, 60 anni, ha sfoggiato un Nuovo look durante “CR4 – La Repubblica delle Donne”, la trasmissione condotta du Rete4 da Piero Chiambretti in cui veste i panni di opinionista fissa. Lory... L'articolo Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Repubblica delle Donne - a Santo Stefano Chiambretti schiera i super ospiti : Mercoledì 26 dicembre nuovo appuntamento in prima serata su Retequattro. In studio Massimo Boldi e Christian De Sica

La Repubblica delle Donne - puntata del 19 dicembre : Lory Del Santo sarà una delle ministre : Ci sono molti cambiamenti nella vita della showgirl Lory Del Santo che viene dall'esperienza formativa de 'Il Grande Fratello Vip', rivelatosi fondamentale per darle la forza di reagire alla morte del figlio. L'ex attrice è ora impegnata in un nuovo progetto lavorativo poiché farà parte del cast de 'La Repubblica delle Donne', programma di successo condotto su Rete Quattro dal presentatore Piero Chiambretti. Dunque, la Del Santo va ad affiancare ...