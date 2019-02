Renzi | «L’Italia in mano agli incapaci No agli slogan della paura | sì al futuro»

Renzi : «L’Italia in mano agli incapaci : L’ex premier al Teatro della Gioventù per presentare il nuovo libro, “Un’altra strada”. Sulle Primarie: «Spero che non facciano al prossimo segretario quello che hanno fatto a me»

Ovazione per Renzi a Milano : “Credo nella politica e nell’Italia - anche se oggi è rappresentata da Di Maio e Salvini” : “Partiamo dal finale, tanto non è un giallo. Non è giallo, né gialloverde, tranquilli”. Matteo Renzi apre così la presentazione del suo libro, “Un’altra strada”, al teatro Parenti di Milano. “Non mi candido alle primarie, non mi candido alle Europee”. Non sono mancate le frecciate ai leader di M5S e Lega: “La politica italiana oggi è rappresentata da Gigi Di Maio, ma io credo nell’Italia e ...

Matteo Renzi : “Governo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con me risultati positivi” : Durissima replica di Matteo Renzi alle accuse di Luigi Di Maio sulle responsabilità rispetto alla fase di recessione che sta colpendo l'Italia. Spiega l'ex Presidente del Consiglio: "I numeri ci dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo. La propaganda non può arrivare al punto da negare la realtà".Continua a leggere