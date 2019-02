Reddito | obbligo di accettare il lavoro oltre 858 euro Sale l’anticipo del Tfs

ilsole24ore

(Di sabato 23 febbraio 2019) Possibilità di concedere acconti Cigs per sei mesi in favore di aziende con500 addetti operanti in «aree di crisi complessa», estensione da 60 a 120 rate mensili del meccanismo della pace contributiva, ministero della Giustizia autorizzato ad effettuare da luglio 2019 1.300 assunzioni stabili di personale non dirigenziale. Sono le misure-chiave del mini-pacchetto di emendamenti del decreto che il governo punta di presentare lunedì...