Reddito | obbligatorio accettare un lavoro se lo stipendio è sopra 858 euro

Servizio civile obbligatorio con Reddito di Cittadinanza, la novità della Lega? Unire Servizio civile e Reddito di Cittadinanza è il senso dell'emendamento proposto dalla Lega e presentato in Commissione al Senato. Infatti, è in corso in questa settimana la conversione del decreto n. 4 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019 che introduce, oltre al Reddito di Cittadinanza, Quota 100. L'emendamento prevede un anno di servizio civile obbligatorio per i giovani tra i 18 e i 28 anni che usufruiscono del reddito di cittadinanza. L'anno di Servizio da volontario consente a chi porta a compimento la prestazione di acquisire competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, ottenendo punteggi in ambito concorsuale.

Servizio civile obbligatorio con Reddito di Cittadinanza - la novità della Lega? : Servizio civile obbligatorio con Reddito di Cittadinanza, la novità della Lega? Unire Servizio civile (qui un nostro articolo sul bando) e Reddito di Cittadinanza è il senso dell’emendamento proposto dalla Lega e presentato in Commissione al Senato. Infatti è in corso in questa settimana la conversione del decreto n. 4 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019 che introduce, oltre al Reddito di Cittadinanza, Quota ...

