Reddito di cittadinanza | offerta di lavoro rifiutabile se stipendio è minore di 858 euro

Blastingnews

: Molto incoraggianti (per il reddito di cittadinanza) andamento occupati da maggio -75.000. - CarloCalenda : Molto incoraggianti (per il reddito di cittadinanza) andamento occupati da maggio -75.000. - davidealgebris : Reddito di Cittadinanza: stra gande maggioranza Sud e Isole. Quota 100 : stragrande maggioranza Sud e dipendenti pu… - HuffPostItalia : Reddito di cittadinanza: l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro scatterà solo se il salario sarà di almeno 858… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) L'obbligo di accettare un'di, per i percettori deldi, scatterà solo nel caso in cui losia maggiore di 858. Ormai, la misura fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle sta per diventare realtà: dal prossimo 6 marzo, tutti coloro che sono in possesso di regolari requisiti, potranno presentare domanda. Anche se, finora, come han fatto notare anche i Caf, il "Decretone" presenta ancora delle falle e dei nodi da risolvere.minimo e privacy Come è risaputo, i percettori deldi, dovranno - per mantenerlo nel tempo - rispettare una serie di condizioni e vincoli. Oltre a rendersi disponibili aliscrivendosi ad un Centro per l'impiego dovranno, tra le altre cose, accettare una delle prime offerte dicongrue. L'obbligo, però, scatterà solamente se il salario sarà uguale o maggiore a 858al ...