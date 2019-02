Rating | la pagella di Fitch |  l’Italia delle imprese “salva” il

ilsole24ore

#Fitch evita il downgrade per i conti italiani, mantenendo il #rating BBB e confermando l'outlook negativo.

(Di sabato 23 febbraio 2019) Italia promossa per il basso debito privato, la competitivitàcresciuta nel 2018 nonostante le difficoltà e per il surpluspartite correnti trainato dall'export. E bocciata per i rischi sugli obiettivi di deficit, la probabile risalita del debito pubblico e per una politica che aggiunge incognite invece di toglierle...