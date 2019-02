Raffiche di vento | Raggi chiude giardini | parchi e ville storiche

Maltempo - Raffiche di vento forte al Centro-Sud anche domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Per le Raffiche di vento 1500 gli interventi dei vigili del fuoco : Roma, 23 feb., askanews, - Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il maltempo in Italia, specie per il forte vento che ha causato 3 morti, di cui 2 nel frusinate e uno a ...

Maltempo - Raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Quarta vittima un 14enne. Due feriti in Campania. TUTTI GLI ...

Campidoglio - Raffiche di vento : al lavoro da ieri per fronteggiare criticità : In relazione alle forti raffiche di vento che stanno interessando il centro Italia, si invita alla massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature. Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade per fronteggiare eventuali criticità e per assicurare una viabilità sicura. Gli interventi erano stati preventivati a seguito ...

Maltempo - Raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Due feriti in Campania. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Parole ...

Nel Lazio 3 morti per le Raffiche di vento. Nave arenata a Bari : Roma, 23 feb., askanews, - E' di tre morti il bilancio del maltempo che ha colpito il Lazio. Un conducente di un'auto è stato travolto da un albero crollato per le forte raffiche di vento su una ...

Neve e forti Raffiche di vento - allerta nel Centro-Sud. Tre persone - in Lazio - hanno perso la vita : Violente raffiche di vento, Neve e gelate. E poi, scuole chiuse, difficoltà negli spostamenti e collegamenti bloccati. In queste ore, a risvegliarsi al freddo, è stato il Centro-Sud. Dove, in provincia di Frosinone, il crollo di un muro per il vento ha travolto quattro persone, due delle quali hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da Repubblica, nell'incidente ad Alvito, avrebbero perso la vita, sul colpo, Guido Albassi, un 71enne di ...

Maltempo : torna l'inverno - freddo e Raffiche di vento. Tre morti nel Lazio : torna l'inverno al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che ha provocato danni, disagi e vittime . L'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una ...

Maltempo - Raffiche di vento e gelo. Due morti nel Frusinate. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due morti nel Frusinate. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo due persone. TUTTI GLI ...

Maltempo - Raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo le due persone a bordo. raffiche di vento e neve anche in pianura. TUTTI GLI ...

Raffiche di vento - danni ingenti nel Napoletano. Un cartellone pubblicitario si abbatte su un'auto in sosta : Raffiche di vento, danni e molte polemiche in alcuni comuni della provincia, dove i sindaci non hanno sottoscritto ordinanze di chiusura per gli istituti scolastici e le villette comunali. A Marano...

Meteo - focus vento : Raffiche fino a 110 km/h - ecco dove soffiera' piu' forte : Meteo, focus vento - Mattinata insonne per molti italiani svegliati dalle intense raffiche di vento generate dall'irruzione gelida che interesserà l'Italia nel corso del week end. In questo articolo...

Meteo - adriatiche flagellate dal vento : Raffiche fino 100 km/h - possibili danni : Meteo - La saccatura di aria gelida annunciata in questi giorni sta irrompendo in queste ore sui territori italiani apportando un crollo delle temperature e venti di tempesta (scala Beaufort) su gran...

«Gelo e Raffiche di vento su Napoli» - de Magistris chiude scuole e cimiteri : L?amministrazione comunale di Napoli ha emanato un?ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di sabato 23 febbraio la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private,...