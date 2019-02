Raffiche di vento | danni ingenti nel Napoletano Un cartellone pubblicitario si abbatte

Meteo - focus vento : Raffiche fino a 110 km/h - ecco dove soffiera' piu' forte : Meteo, focus vento - Mattinata insonne per molti italiani svegliati dalle intense raffiche di vento generate dall'irruzione gelida che interesserà l'Italia nel corso del week end. In questo articolo...

Meteo - adriatiche flagellate dal vento : Raffiche fino 100 km/h - possibili danni : Meteo - La saccatura di aria gelida annunciata in questi giorni sta irrompendo in queste ore sui territori italiani apportando un crollo delle temperature e venti di tempesta (scala Beaufort) su gran...

«Gelo e Raffiche di vento su Napoli» - de Magistris chiude scuole e cimiteri : L?amministrazione comunale di Napoli ha emanato un?ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di sabato 23 febbraio la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private,...

Le Raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo : ecco come va a finire : La Norwegian Epic della Norwegian Cruise Line, una grossa nave da crociera nei giorni scorsi ha Urtato e affondato due ormeggi a San Juan, in Porto Rico. L’incidente è avvenuto mentre la grossa nave stava compiendo le manovre di attracco L'articolo Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo: ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forti Raffiche di vento in Campania : alberi e pali abbattuti nel Salernitano : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e numerosi disagi nelle scorse ore nel Salernitano: almeno 20 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno per pali della luce e alberi abbattuti e coperture di edifici pericolanti. Criticità si registrano in tutta la provincia, in particolare nel Vallo di Diano, nella Valle dell’Irno e nell’Agro sarnese-nocerino. L'articolo Forti raffiche di vento in Campania: ...

Rogo di rifiuti sul Vesuvio e Raffiche di vento : torna la paura : Rogo di rifiuti sul Vesuvio: la denuncia social e poi l'incendio ad opera di ignoti. Si sta sviluppando in queste ore un incendio nelle pinete del Parco Nazionale del Vesuvio, in via Montagnelle nella ...

Forte vento in Puglia - freddo e Raffiche di tramontana a 85km/h nel Salento : danni a Manduria - alberi sradicati [FOTO] : 1/6 ...

Vento forte a Milano - Raffiche fino a 60 chilometri all'ora : Milano, 11 febbraio 2019 - Vento forte a Milano. Per questo, la Protezione Civile della Regione Lombardia ha emanato un avviso di "criticità ordinaria" codice giallo. Già dal pomeriggio è previsto un ...

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti Raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e forti Raffiche di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Forti Raffiche di vento : numerosi interventi nel Grossetano - disagi nei collegamenti con la Sardegna : numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento oggi in provincia di Grosseto: una squadra è intervenuta anche per la neve su alberi e rami pericolanti. Una pianta è caduta sulla sede stradale sulla SP135 località Prato della Contessa, mentre sulla SP6 in via Fratelli Rosselli a Santa Fiora un abete di circa 20 metri si è piegato pericolosamente sopra una casa. Si segnalano altri interventi simili per piante e rami pericolanti a ...

Allerta meteo - temporali e Raffiche di vento sulle aree costiere : Salerno. Nuova Allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle ore 8 di domani e fino alla mezzanotte del medesimo ...

Meteo Piemonte : Raffiche di vento a 136 km/h in montagna - attenuazione nel pomeriggio : Forti raffiche di vento oggi sulle montagne del Piemonte: si sono registrati picchi di 136 km/h questa mattina nella stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il Föhn ha soffiato a 121 km/h al Colle Barant (Torino), in valle Pellice. vento forte anche a Torino: nelle scorse ore si sono toccati i 65 km/h. E’ prevista un’attenuazione del vento nel pomeriggio e la settimana ...

Maltempo Bolzano : impianti sci fermi per forti Raffiche di vento : forti raffiche di vento hanno intralciato, in diverse zone dell’Alto Adige, l’attivita’ sicistica. A causa del forte vento da nord, con raffiche fino a 120 km/h, a Plan de Corones, gli impianti Kronplatz 1 e 2, Ried e Gipfelbahn sono rimasti chiusi fino alle 13. L’impianto Olang 2 rimane chiuso. Si registrano interruzioni anche nell’area della Sellaronda. Sull’homepage del Superski Dolomiti, a causa del forte ...