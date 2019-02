Quota 100 | esodo massiccio di insegnanti A settembre 70mila posti vacanti

Pensioni ultima ora : esclusi Quota 100 - per chi resta la Riforma Fornero : Pensioni ultima ora: esclusi Quota 100, per chi resta la Riforma Fornero esclusi Quota 100 nel 2019, c’è la Legge Fornero Pensioni ultima ora: a fronte della bozza del decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza giungono le prime reazioni. I sindacati non soddisfatti delle misure contenute nel testo e chiedono al governo maggiore impegno su specifici fronti previdenziali. Si registrano nelle ultime ore interventi da parte dei massimi ...

Contributi volontari Inps per Quota 100 : quando valgono e costo : Contributi volontari Inps per Quota 100: quando valgono e costo Valore Contributi volontari per la Quota 100 Quota 100 sarà la principale novità in materia previdenziale del prossimo anno. Infatti il Governo Conte sta per ufficializzare la misura che faciliterà l’ accesso all’ età pensionistica. Come funzionerà? Avranno la possibilità di andare in pensione coloro che avranno un’ età minima di 62 anni e 38 anni di Contributi ...

Tfr Quota 100 : dipendenti privati e statali - quando paga l’Inps : Tfr Quota 100: dipendenti privati e statali, quando paga l’Inps Tempi pagamento Tfr dipendenti Con l’introduzione di Quota 100 è sorto un legittimo dubbio relativo alla corresponsione del Tfr, ovvero del Trattamento di fine rapporto. Uscendo prima con Quota 100, si potrebbe avere uno slittamento della corresponsione della liquidazione avanti nel tempo. Di fatto si tratterebbe di un importante ritardo nell’elargizione di somme effettivamente ...

Pace contributiva con 120 rate e 1.300 assunzioni alla Giustizia con «Quota 100» : Il Governo ha preparato un mini-pacchetto di emendamenti al decretone su reddito di cittadinanza e pensioni da presentare all’inizio della prossima settimana in Aula a Palazzo Madama...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

Pensioni - chi ha fatto richiesta per accedere a Quota 100 : penalizzate le donne : Gli ultimi dati forniti dall'Inps sui lavoratori che hanno richiesto di poter accedere alla quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal governo con la legge di Bilancio, mostrano una netta prevalenza degli uomini, con le donne fortemente penalizzate. L'istituto di previdenza fornisce anche i dati riguardanti la distribuzione geografica e anagrafica dei richiedenti.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : domande Quota 100 - ecco da dove arrivano : Pensioni ultima ora: domande Quota 100, ecco da dove arrivano Pensioni ultima ora: la possibilità di inviare domande per aderire a Quota 100 dà modo di analizzare i dati delle tante domande giunte nelle prime tre settimane. Di seguito sarà possibile avere alcune indicazioni su chi sono coloro che in tutta Italia hanno deciso di cogliere l’opportunità di una pensione anticipata messa a disposizione grazie alle nuove misure del Governo ...

Pensioni : oltre 60 mila richieste presentate per Quota 100 - si attende una verifica del budget : oltre 60 mila richieste di prepensionamento sono state già presentate in poche settimane dall'entrata in vigore del meccanismo della Quota 100 sbandierato dalla Lega ed introdotto nel maxi decreto unico che sta seguendo il suo esame in Commissione Lavoro al Senato. Si registra una maggiore affluenza di domande al sud Circa 6,7 miliardi di euro erano i costi iniziali ipotizzati dal Governo Conte e accantonati nella nuova Legge di Bilancio 2019; ...

Pensioni Quota 100 - è importante ragionare sui lavori usuranti. Ad esempio nella ristorazione : Il 9 febbraio si è svolta a Roma una grande manifestazione sindacale unitaria a cui hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. In quella folla incredibile c’ero anch’io. Abbiamo rivendicato il ruolo fondamentale che il sindacato confederale ha su quelli che sono i grandi temi che riguardano i cittadini, le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, i giovani, e abbiamo detto in modo chiaro che 12 milioni di iscritti al sindacato non ...

[Il punto] Beffa per Salvini - Quota 100 voluta per il Nord ma a fare il pieno è il Sud : Dai dati Inps sulle domande di pensione a quota 100 stanno emergendo risultati sorprendenti. Contrariamente alle attese la maggior parte delle richieste non sta arrivando dalle regioni settentrionali ...

Pensioni Quota 100 e reddito di cittadinanza : lunedì l'esame in Senato : Arriva un importante aggiornamento in merito all'iter parlamentare di conversione in legge definitiva del decretone riguardante la riforma della previdenza e del welfare. Il testo arriva finalmente nell'aula del Senato il prossimo lunedì, dopo che l'importante passaggio è stato più volte rimandato per via dello stallo politico riguardante il Vice Premier Matteo Salvini e la questione dell'autorizzazione a procedere rispetto al caso della ...

Pensioni - UE boccia Manovra - ma Salvini rassicura su Quota 100 : Nella giornata di ieri il quotidiano Repubblica ha anticipato quello che potrebbe essere il giudizio sulla Manovra, totalmente negativo, contenuto nel Country report dell'Unione Europea, sarebbe infatti in arrivo la bocciatura su Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte dell'Ue. Secondo quello che viene riferito dal quotidiano, questi provvedimenti stabiliti voluti a gran forza soprattutto dal Movimento 5 Stelle sarebbero, per la Commissione ...

Pensioni - la corsa di 'Quota 100' verso la prima verifica sul budget : Ma fatte queste premesse di metodo c'è un dato di sostanza da sottolineare: mentre l'economia italiana entra nella sua terza recessione , per ora solo tecnica, poi si vedrà, dal mercato del lavoro ...

Quota 100 svuoterà le scuole di insegnanti : Quota 100 piace soprattutto al Sud e agli statali. E' quello che emerge da una prima fotografia scattata dall'Inps e basata sull'analisi delle prime 60 mila domande pervenute. E così, osserva il ...