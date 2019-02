Quattro mosse per cambiare la legge fallimentare | ecco le novità

Quattro mosse per creare una password forte e facile da ricordare : Il primo febbraio è il “Change Your password Day 2019”. E per l'occasione gli esperti di Kaspersky Lab hanno diffuso un'agile guida per creare password diverse per ogni servizio, efficaci ma facili da ricordare. “C'è molta confusione riguardo a cosa si debba intendere quando si parla di password ‘forte'”, spiega David Jacoby, ricercatore di Kaspersky Lab. “Molti siti web richiedono ora l'inserimento di sequenze complesse, composte da almeno otto ...