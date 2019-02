Protezione civile | venti di burrasca su gran parte dell`Italia

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 500mila euro dalla Protezione civile regionale : “Abbiamo disposto di trasferire 500mila euro dal fondo regionale di Protezione Civile a quello per la gestione delle emergenze in agricoltura, dando seguito a quanto stabilito nell’incontro di gennaio fra tutti gli assessori coinvolti nella gestione dell’emergenza causata dall’uragano Vaia, e confermando così la nostra piena attenzione verso il settore forestale colpito dal Maltempo “: lo rendono noto il ...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione civile per il weekend : forti venti di burrasca in tutt’Italia - neve a bassa quota al Sud : Allerta Meteo – Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani porterà nelle prossime ore a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...