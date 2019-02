Processo genitori Renzi | la procura di Genova chiede gli atti a Firenze

Caso Diciotti - no al Processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Renzi : 'Non grido al complotto - ma i miei genitori hanno diritto a un Processo rapido' : ... quella che una volta veniva definita "giustizia a orologeria", e sottolinea che "la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica", cioè il ...

Matteo Renzi sui genitori arrestati : “Non grido a complotti - Processo sia rapido e giusto” : L'ex premier ha commentato con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook l'arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzi e Laura Bovoli per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste".Continua a leggere

Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi per bancarotta. La base grillina dice no a Processo a Salvini : Sono finiti agli Arresti domiciliari i genitori dell'ex-premier ed ex-segretario Pd Matteo Renzi. Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli sono accusati di bacarotta fraudolenta ed emisisone di false ...

Morte Pamela : inizia Processo ad Oseghale - i genitori della ragazza in Aula : Il ventinovenne nigeriano è l'unico imputato per la Morte della giovane romana, uccisa e fatta a pezzi l'anno scorso

Inizia il Processo Pamela Mastropietro : palloncini bianchi per salutare i genitori fuori dal tribunale : È appena Iniziato al tribunale di Macerata il processo a Innocent Oseghale, il cittadino nigeriano imputato per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Le accuse: violenza sessuale, omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. Presenti in aula i genitori di Pamela, sono stati salutati dalla folla con il lancio di alcuni palloncini bianchi.Continua a leggere

Andranno a processo i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne morta per la leucemia nel 2016. Madre e padre, secondo l'accusa, decisero che non doveva fare ...

Eleonora Bottaro - morta di leucemia perché rifiutò la chemio : i genitori a Processo : Eleonora Bottaro morì di leucemia nell'estate del 2016: quando la malattia le venne diagnosticata rifiutò la chemioterapia per affidarsi al metodo Hamer, assumendo solo vitamine.Continua a leggere