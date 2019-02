Primo veicolo israeliano verso la Luna

romadailynews

(Di sabato 23 febbraio 2019) “Baressheet” (in principio) così si chiama ilrover, e prima missione al di fuori dell’orbita terrestre (quasi) esclusivamente privata, costruito dalla Spacecell, un’organizzazione no profit che, per finanziare la missione, ha raccolto 100 milioni di dollari da imprenditori, industrie, istituti di ricerca, industrie aerospaziali israeliane e dalla Agenzia Spaziale Israeliana.Il, direttoil nostro satellite, è stato lanciato da Cape Canaveral con il razzo Falcon 9 della X.Un traguardo importante, per l’industria privata, che celebra i 50 anni dalsbarco sullaSecondo Jim Bridenstine, amministratore capo della Nasa, questa impresa inaugura una nuova era dell’esplorazione spaziale che vede lavorare insieme il pubblico e il privato.L’industria italiana, con Leonardo, ha realizzato i pannelli solari, mentre la Swedish Space ...