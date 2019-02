Premio della Fondazione Bracco riporterà in Italia giovani ricercatori

Gli Occhi della guerra vincono il " Premio Biagio Agnes" : Ancora un riconoscimento per gli Occhi della guerra . Dopo il recente successo al World Press Photo, dove il nostro fotografo Marco Gualazzini è tra i finalisti del più prestigioso premio fotografico con il reportage realizzato in Ciad grazie ai lettori de ilGiornale.it, arriva un'altra grande soddisfazione. Infatti, sono stati svelati i vincitori del "Premio Biagio Agnes" 2019, premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli direttori ...

Giovedì 28 febbraio il Premio Sette Colli : i premiati della 12^ edizione : Il Premio “ Sette Colli ” (Patrocinato dall’A.N.P.O.E. – Associazione Nazionale Produttori e Organizzatori Eventi) è una manifestazione che si ripete alla vigilia di ogni derby Roma-Lazio, organizzata da Fabrizio Pacifici. La 12^ edizione si svolgerà Giovedì 28 febbraio al Nur Bar (Via del Teatro Valle 19), alle ore 20.30. Nell’occasione si assegna il “Pallone d’Oro Romanista” ad un calciatore della ...

Festival di Sanremo : trionfa Mahmood e il Premio della critica va a Silvestri : Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la finale della 69a edizione del Festival di Sanremo : dopo tantissime polemiche, una carrellata di ospiti italiani e molte esibizioni canore di Claudio Baglioni, è stato proclamato il vincitore. In barba a tutti i pronostici e alle quotazioni dei bookmakers a trionfa re è stato uno degli artisti provenienti da Sanremo Giovani, vale a dire Mahmood , classe 1992, è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano e ...

Premio della Critica "Mia Martini" a Daniele Silvestri - Migliore Interpretazione a Simone Cristicchi : Nel corso della quinta serata del Festival di Sanremo 2019, oltre alla proclamazione dei vincitori di primo, secondo e terzo posto, sono stati consegnati altri riconoscimenti agli artisti.Il Premio della Critica "Mia Martini" va a a Daniele Silvestri . Hanno votato i giornalisti della Sala Stampa Ariston Roof. Il riconoscimento viene consegnato in sala stampa nella giornata di domenica 11 febbraio.Il Premio "Sergio Endrigo" per la Migliore ...

Cocciante - Mannoia e Mengoni protagonisti della seconda serata del Festival. A Pino Daniele il "Premio alla carriera" : Questa sera e cioè per la seconda puntata del Festival di Sanremo numero 69 e visto che non saranno più ventiquattro, ma solo dodici i cantanti in gara che canteranno il loro pezzo sul palco dell'...