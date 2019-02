Pozzuoli | enorme incendio devasta l’Oasi naturalistica di Montenuovo e minaccia le case

meteoweb.eu

(Di sabato 23 febbraio 2019) Une’ scoppiato nell’ oasi didi, a(Napoli). Le fiamme sono alimentate dal forte vento e potrebbero arrivare are abitazioni civili. La popolazione è in fuga. La Protezione civile della Regione Campania ha chiesto l’ intervento di due “Canadair”, ma è difficile che si possano alzare in volo visto il forte vento di grecale che soffia ad oltre 100km/h alimentando le fiamme. Da terra sono al lavoro Vigili del Fuoco, personale della Protezione civile e volontari del WWF.brucia l’Oasi didialimentato dal forte vento VIDEOL'articolol’Oasidile: persone in fuga FOTO e VIDEO Meteo Web.