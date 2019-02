Piercamillo Davigo : "In Italia in carcere ci vanno troppo pochi e le pene sono troppo lievi" : "In Italia in galera ci vanno in pochi e ci stanno poco. Crescono solo gli arrestati per mafia e per terrorismo". Piercamillo Davigo, ex protagonista di Mani Pulite e oggi membro del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha dubbi: nel nostro Paese la giustizia non funziona perchè in troppi cas

Piercamillo Davigo : “In Italia pochi in galera. L’Autorità anticorruzione è solo fumo negli occhi” : «Arrivo alle 7,15 per studiare le pratiche. Dopo 40 anni di processi, una nuova vita: un magistrato non ha la mentalità del grand commis». Otto del mattino nell’ufficio di Piercamillo Davigo, da «dottor sottile» di Mani Pulite a giudice più votato al Csm....

Piercamillo Davigo : “In Italia pochi in galera L’Autorità anticorruzione è solo fumo negli occhi” : «Arrivo alle 7,15 per studiare le pratiche. Dopo 40 anni di processi, una nuova vita: un magistrato non ha la mentalità del grand commis». Otto del mattino nell’ufficio di Piercamillo Davigo, da «dottor sottile» di Mani Pulite a giudice più votato al Csm....

Piercamillo Davigo : "È normale esultare per l'arresto di Cesare Battisti" : "Un ministro è a capo di una branca della Pubblica amministrazione. È normale che rivendichi i meriti dell'amministrazione che dirige. Poi le forme con cui manifesta la sua soddisfazione non sta a me giudicarle". Lo dice, in una intervista al Fatto Quotidiano, il consigliere superiore della magistratura, Piercamillo Davigo, a proposito della presenza dei ministri Salvini e Bonafede all'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto.Davigo ...

Piercamillo Davigo contro i sindaci in rivolta sul decreto sicurezza : "Le leggi vanno sempre rispettate" : "Non è possibile non rispettare le leggi". Piercamillo Davigo, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà su Raitre, attacca i sindaci, come Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che hanno annunciato di non voler applicare il decreto sicurezza di Matteo Salvini. "Però c'è sempre la possibilità dell