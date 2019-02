motorinolimits

: Petronas e i Campioni Mercedes presentano i nuovi lubrificanti - BarbaraPremoli : Petronas e i Campioni Mercedes presentano i nuovi lubrificanti - MotoriNoLimits : Petronas e i Campioni Mercedes presentano i nuovi lubrificanti -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Giornata speciale al Global Research and Technology Centredi Santena per la presentazione deialla presenza di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, piloti del team cinque volte Campione Costruttori F1-AMGMotorsport, e del Team Principal Toto Wolff.Lubricants International (PLI) ha presentato in anteprima la nuova gammaSyntium … L'articoloe iMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.