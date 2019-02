Per vento e maltempo 1500 interventi vigili del fuoco in Italia

Roma - cade dal tetto Per un colpo di vento e schiaccia il figlio : muore 14enne : Tragedia alle porte di Roma dove un papà è caduto dal tetto schiacciando il figlio di 14 anni che è morto. Il maltempo aveva danneggiato il tetto dell'azienda. E così...

Per le raffiche di vento 1500 gli interventi dei vigili del fuoco : Roma, 23 feb., askanews, - Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il maltempo in Italia, specie per il forte vento che ha causato 3 morti, di cui 2 nel frusinate e uno a ...

Roma - cade dal tetto Per un colpo di vento e schiaccia il figlio : muore 14enne : Il maltempo aveva danneggiato il tetto dell'azienda. E così il papà era salito per rimediare, mentre di sotto, il figlio di 14 anni, era rimasto a guardare. Ma il ragazzino...

Forte vento : piante cadute e comignoli Pericolanti ad Arezzo. Raffica di interventi : Il Forte vento all'ora di pranzo ha spazzato buona parte del comune di Arezzo e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per decine di chiamate arrivate al 115. Grossi rami spezzati e finiti in ...

Allerta meteo Per neve - vento e gelate a Modica : Allerta meteo giallo per neve, vento e gelate a Modica. Il sindaco Ignazio Abbate invita ad evitare gli spostamenti. Ecco il numero delle emergenze.

Allerta Meteo Lazio : forte vento ancora Per 36 ore : Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse, ad estensione dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere sul Lazio di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato “un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di ...

Maltempo. Vento forte ancora Per 24-36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, ad estensione e seguito dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 24 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte”. Così in una nota ...

Campidoglio - raffiche di vento : al lavoro da ieri Per fronteggiare criticità : In relazione alle forti raffiche di vento che stanno interessando il centro Italia, si invita alla massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature. Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade per fronteggiare eventuali criticità e per assicurare una viabilità sicura. Gli interventi erano stati preventivati a seguito ...

Perugia - paura allo stadio : il vento fa volare i cartelloni pubblicitari - spettatori evacuati : paura allo stadio di Perugia per il fortissimo ventos. Le raffiche stanno creando disagi anche allo stadio Curi, dove alle 15 si gioca la partita di serie B Perugia-Cosenza e dove un migliaio di ...

Parco Colosseo chiuso Per forte vento : ANSA, - ROMA, 23 FEB - "A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo". Lo annuncia l'account ufficiale Twitter del ...

Lazio : fortissimo vento che uccide - tre i morti Per caduta alberi e crolli : Fortissime raffiche di vento stanno impazzando su tutta la Regione Lazio, che hanno causato la morte di tre persone. Un albero è caduto su una vettura a Guidonia e un romeno di 46 anni ha perso la ...

Tifosi spostati al Curi Per forte vento : ANSA, - PERUGIA, 23 FEB - Il forte vento sta creando disagi oggi anche allo stadio Curi, dove alle 15 si gioca la partita di serie B Perugia-Potenza e dove un migliaio di spettatori sono stati ...

Disagi a Roma Per il vento forte : alberi e rami caduti : A Roma, a causa delle forti raffiche di vento si segnalano alberi e rami caduti in strada o su auto: circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone. Le aree maggiormente colpite vanno da Monteverde all’Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Numerosi i rami e gli alberi caduti su auto in sosta. In zona Cassia una pianta ha colpito una vettura in movimento, ma ...

Nel Lazio 3 morti Per le raffiche di vento. Nave arenata a Bari : Roma, 23 feb., askanews, - E' di tre morti il bilancio del maltempo che ha colpito il Lazio. Un conducente di un'auto è stato travolto da un albero crollato per le forte raffiche di vento su una ...