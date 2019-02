Pedofilia | il Papa si commuove e fa mea culpa | ' Abbiamo peccato'

Pedofilia - Papa e vescovi fanno 'mea culpa' sugli abusi : "Mea culpa" del Papa e dei vescovi sugli abusi perpetrati dai membri del clero. E' stato questo uno dei momenti conclusivi del summit in Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa . "Dio di ...

In Vaticano sono arrivate 2.200 nuove accuse di Pedofilia da quando c'è papa Francesco : Mentre il clero fa mea culpa sugli orchi, ecco i dati ufficiali della Congregazione per Dottrina della Fede: solo nel 2017 si contano ben 410 denunce "verosimili". Dal 2013 a oggi in media è stato segnalato, ogni giorno, un nuovo prete pedofilo. Il pontefice ha spretato, nel 2016, sedici sacerdoti Buio in Vaticano: ecco l'ultimo scandalo" pedofilia, le colpe di papa Francesco " pedofilia, ecco come papa Francesco ha promosso chi ha insabbiato ...

Vaticano su Pedofilia : la road map del Papa per bloccare i vescovi insabbiatori : CITTÀ DEL Vaticano - 'Pensare la Chiesa con le categorie di una donna'. Questa la richiesta di Francesco durante la seconda giornata del summit sugli abusi in Vaticano dedicata alle misure per ...

Vaticano su Pedofilia : la road map del Papa per bloccare i vescovi insabbiatori : Francesco al summit: "Pensare la Chiesa con le categorie di una donna". L’idea di affidare la vigilanza a laici e metropoliti

Summit Pedofilia Vaticano : seconda giornata dei lavori alla presenza del Papa : Entra nel vivo il Summit sulla Pedofilia nella Chiesa, fortemente voluto da Sua Santità, Papa Bergoglio. Obiettivo di questo vertice è quello di trovare soluzioni definitive per estirpare questo male dalle organizzazioni ecclesiastiche. Quello dei preti pedofili è un argomento scottante, che ha rischiato di fare davvero male alla Chiesa Cattolica. Ad oggi, molte diocesi in tutto il mondo, hanno denunciato episodi spiacevoli avvenuti nei ...

In Vaticano sono arrivate 2.200 nuove accuse di Pedofilia da quando c'è papa Francesco : ... da quando Bergoglio è diventato papa, nel marzo del 2013, fino al 31 dicembre del 2018 in Vaticano sono arrivate poco più di 2.200 nuove denunce dai vescovadi sparsi per il mondo. Si tratta in media ...

Walter Robinson : "Papa Francesco vuole affrontare il mostro della Pedofilia nonostante le resistenze di cardinali e vescovi" : Walter Robinson è il giornalista del Boston Globe responsabile del team Spotlight che, con le sue inchieste, ha denunciato gli abusi sui minori nella diocesi di Boston. Il giornalista dichiara, in un'intervista all'AdnKronos, che Papa Francesco "vuole affrontare il mostro della pedofilia", nonostante le resistenze di cardinali e vescovi."È chiaro che il Papa vuole affrontare il mostro, sebbene avesse potuto esitare, visto che ...

Pedofilia - in Vaticano le testimonianze degli abusati : “Assassini dell’anima”. La svolta del Papa - le resistenze nella Chiesa : Tolleranza zero. È l’obiettivo che Papa Francesco si pone da quando è stato eletto per contrastare la Pedofilia. Ed è il motivo per cui ha convocato in Vaticano tutti i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo. “Non semplici e scontate condanne, – ha chiesto Bergoglio – ma misure concrete ed efficaci da predisporre”. Non più omertà, complicità, coperture da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Perché, ha spiegato il Papa, ...

Al summit sulla Pedofilia - Papa Francesco dice 'ascoltiamo il grido di dolore dei piccoli' : Oggi, in Vaticano , ha preso il via il summit sulla pedofilia, un incontro il cui obiettivo è ' la Protezione dei Minori nella Chiesa ' : l'incontro durerà fino a domenica, e vi partecipano 190 ...

Summit Pedofilia - l'intervento di Papa Francesco : ...

Summit su Pedofilia - il Papa : "Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia" : ...

Pedofilia - al via summit in Vaticano. Il Papa : 'Concretezza non scontate condanne'' : Sono iniziati in Vaticano i lavori dell'Incontro su "La Protezione dei Minori nella Chiesa", che hanno luogo presso l'Aula nuova del Sinodo da oggi al 24 febbraio, presieduti da Papa Francesco. Il ...

Papa Francesco apre il summit sulla Pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

Papa Francesco apre il summit sulla Pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...