Pedofilia | il mistero in Vaticano | Dossier distrutti o mai creati

(Di sabato 23 febbraio 2019) Insi respira tensione durante il vertice dedicato alla protezione dei minori. Gli scandali sullahanno indebolito la Chiesa e ora Bergoglio cerca una via per risollevare l'immagine della Santa Sede.Nei giorni scorsi una inchiesta del Washington Post aveva portato alla luce le accuse di chi sostiene che il Papa sarebbe stato a conoscenza degli abusi perpetrati su alcuni bambini sordomuti, senza che però venissero adottata contromisure.Per questo, e per altri mille motivi, il summit sulladella Chiesa è al centro dell'attenzione mediatica. Per Bergoglio le "scontate condanne" non sono più sufficienti: oggi Vescovi e prelati devono dimostrare "concretezza" nella lotta contro gli abusi sui minori.Ne è certo anche il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, presidente della Conferenza episcopale tedesca e coordinatore del Consiglio per l'Economia in ...