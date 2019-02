Pedofilia | il mea culpa di Papa e vescovi | Confessiamo di aver protetto i

blogo

(Di sabato 23 febbraio 2019)Francesco conclude il summit in Vaticano sulla protezione dei minori facendo sostanzialmente meaper i tanti casi diche hanno coinvolto la Chiesa. "Dio di misericordia, donaci il coraggio di dire la verità e la sapienza per riconoscere dove abbiamo peccato e abbiamo bisogno di misericordia", ha detto il Pontefice iniziando la liturgia penitenziale. L’omelia della celebrazione conclusiva è stata affidata dala Monsignor Philip Naameh, presidente deidel Ghana, che a sua volta ha lasciato la parola ad una vittima di abusi nella Chiesa, un giovane spagnolo che raccontato: "L'abuso, di qualsiasi tipo, è l'umiliazione più grande che un individuo possa subire".Al termine della tre giorni voluta dal Pontefice per far riflettere tutto il mondo ecclesiastico sui tanti, troppi, episodi sui minori da parte di rappresentanti della Chiesa Cattolica, ...