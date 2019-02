: Pedofilia nella Chiesa, diocesi di Brooklyn pubblica lista con oltre 100 nomi di preti accusati di molestie sessual… - fattoquotidiano : Pedofilia nella Chiesa, diocesi di Brooklyn pubblica lista con oltre 100 nomi di preti accusati di molestie sessual… - NotizieIN : Pedofilia Chiesa, il mea culpa del Papa - TelevideoRai101 : Pedofilia Chiesa, il mea culpa del Papa -

Un vero e proprio "mea" per la piaga dellanellaè stato pronunciato daFrancesco al summit in Vaticano sulla protezione dei minori. "Donaci il coraggio di dire la verità e la sapienza per riconoscere dove abbiamo peccato", ha detto Bergoglio davanti ai capi degli Episcopati e degli Ordini religiosi.Al summit anche la testimonianza di un giovane latino-americano vittima dei soprusi: "Ciò che ti porti dentro è come un fantasma che gli altri non sono capaci di vedere".(Di sabato 23 febbraio 2019)