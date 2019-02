Paola Barale incanta su Instagram con l’eclissi di Luna : Paola Barale incanta ancora su Instagram. Ma questa volta si tratta della eclissi di Luna. La showgirl ha infatti pubblicato sul suo profilo social una suggestiva immagine del fenomeno astronomico, catturato dalla finestra della sua splendida casa milanese. Lo scatto perfetto della Luna ha mandato in visibilio i fan che hanno commentato entusiasti ringraziandola di aver voluto condividere questo momento magico: Buongiorno a tutte bellissima foto ...

Paola Barale : figli - età e curiosità. La carriera : Paola Barale: figli, età e curiosità. La carriera Paola Barale Incinta e figli Anche se da piccola il suo sogno era quello di insegnare educazione fisica, il suo destino è cambiato. Complice l’ irrefutabile somiglianza con la regina della musica pop Madonna, la carriera della bella Paola Barale non poteva che avere per teatro il mondo dello spettacolo e della televisione. Ripercorriamo le tappe che ha seguito la bionda showgirl di Fossano e ...

Paola Barale censurata - lei sbotta : “Pagliacci” : Paola Barale: lo sfogo dopo il video cancellato su Instagram Durante questi giorni Paola Barale sta visitando l’India, e oggi ha caricato un video su Instagram che raffigurava un raduno religioso in cui prendevano parte persone del luogo non vestiti completamente. La bionda conduttrice ha però precisato che in quei paesi i riti dovevano essere fatti in quel modo, ma non c’è stato nulla da fare: Paola Barale è stata censurata e il ...

Vieni da Me - Claudio Lippi e la pazzesca rivelazione su Paola Barale : 'Cosa ho scoperto su di lei' : Tempo di confessioni e ricordi per Claudio Lippi , intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me su Rai 1. Ripercorrendo la sua carriera, ovviamente, Lippi non ha potuto fare a meno di parlare di ...

Paola Barale si rasa i capelli a zero per Natale : VIDEO : Paola Barale si fa tagliare i capelli dal padre: IL VIDEO Paola Barale si è rasata i capelli a zero: la conduttrice ha infatti caricato pochi minuti fa sui suoi social un VIDEO in cui, a testa in giù, si faceva tagliare i capelli da suo babbo. Nella clip si sentiva Paola che “obbligava” suo babbo a farsi tagliare a zero i capelli dietro la nuca, per poi chiedersi, magari presa da un momento di pentimento, se si potesse fidare di ...

Paola Barale - la confessione di Claudio Lippi : “Ho scoperto…” : Claudio Lippi parla di Paola Barale: “Ho scoperto una ragazza meravigliosa” Si è parlato anche di Paola Barale nel corso della lunga intervista ‘delle emoticon’ che Claudio Lippi ha rilasciato oggi, lunedì 24 dicembre, a Vieni da Me, con Caterina Balivo. Su colei che è stata per molti anni la sua compagna di viaggio a Buona Domenica, Lippi ai microfoni di Vieni da Me oggi ha dichiarato: Con Paola ho avuto la fortuna di ...

Paola Barale/ Anche Raz Degan smentisce il ritorno di fiamma : 'Sono un lupo solitario' : Paola Barale e Raz Degan non stanno più insieme. Entrambi, in due interviste diverse, tornano sul passato, e in particolare su una mancata esperienza.

Paola Barale in ospedale fa un appello : cosa è successo. FOTO : Paola Barale pubblica una FOTO in ospedale e spiega cosa è accaduto Paola Barale ha caricato ieri sera sul suo profilo Instagram una FOTO in cui è apparsa davanti ad un letto all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nulla di grave è accaduto alla bionda conduttrice, anzi: Paola Barale in ospedale ha voluto utilizzare i suoi seguitissimi social per fare un toccante appello, apprezzato dai suoi numerosi fan. L’ex ...

Paola Barale da single ho riscoperto lo spirito giusto : La showgirl Paola Barale attraverso le pagine del settimanale “Oggi” fa un bilancio della sua vita a 51 e da donna single: ”A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia.”. La Barale oggi è single dopo lunghe relazioni travagliate anche quella con Raz Degan, ha rivelato di aver trovato la chiave per ...

Paola Barale : "Io voglio vivere - non sopravvivere" : Paola Barale, dopo essere stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e nella prima puntata di Mai dire Talk su Italia 1, torna a parlare dalle colonne del settimanale Oggi, facendo il punto della situazione relativamente alla propria vita da cinquantunenne single, da "donna nuova": A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una ...

