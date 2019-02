Oscar 2019 | previsioni | polemiche e come seguire la cerimonia

Oscar 2019 - perché darlo a Viggo Mortensen per Green Book : «I premi? Fanno piacere, ma se non arrivano non c2019;è da strapparsi i capelli. Si recita per l2019;amore per l2019;arte, per le storie, per la condivisione di un racconto in cui credi con la gente che ti guarda». A parlare è Viggo Mortensen, protagonista della cover story di GQ di febbraio, già candidato un paio di volte (nel 2008 per La promessa dell2019;assassino e nel 2017 per Captain Fantastic) ma, a ...

Oscar 2019 : Bradley Cooper ci arriva senza troppe speranze : C2019;è chi pagherebbe pur di avere otto nomination agli Oscar, e chi si lamenta. Fa parte della seconda categoria il divo hollywoodiano Bradley Cooper, regista e coprotagonista del film romantico A star is born. Otto, si diceva, le candidature: Miglior Film, Miglior attore protagonista (Bradley Cooper, appunto), Miglior attrice protagonista (Lady Gaga), Miglior canzone (Shallow, che vincerà senza se e senza ma), Miglior ...

Oscar 2019 - per la moda Rami Malek ha già vinto : Lo stile di Rami MalekGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesLo stile di Rami Malek Da golden boy della tv qual2019;è stato dal 2015 al 2017 con il suo Mr Robot, nell2019;ultimo ...

Oscar 2019 al miglior film - quante chance ha «Vice»? : Tra i film candidati agli Oscar, c2019;è anche Vice, con ben 8 nomination: non è insolito che agli Oscar partecipi un biopic, ma in questo caso sì: Vice porta al cinema la storia (segreta) di un personaggio ancora vivo e vegeto: Dick Cheney. Vice, perché ci piace Perché racconta un pezzo di storia recente, che ci era sfuggito: i giochi di potere del vice di George Bush Jr, Dick Cheney: un uomo politico che ha sempre ...

Oscar 2019 - Willem Dafoe meriterebbe una statuetta : Willem Dafoe è uno di quegli attori a cui piace frequentare Hollywood e nello stesso tempo tenersi a debita distanza. Ha interpretato uno dei cattivi più riusciti dei cosiddetti cinecomic: impossibile dimenticarsi il Goblin nello Spider-Man di Sam Raimi. Ma è il cinema impegnato a regalargli più soddisfazioni. Nel 1986 il sergente Elias in Platoon di Oliver Stone gli consegna la prima candidatura all2019;Oscar come attore ...

Oscar 2019 - il miglior film stando al medagliere del cinema : La corsa agli Oscar 2019 è quasi finita e il gioco delle quote per gli scommettitori è pronto a impazzire, ma qualche somma si può già tirare. Certo, parziale, perché, come insegna il recente caso La la land, sul palco dell'Academy spesso arrivi presunto vincitore e tale rimani. Ecco cosa dicono, per ora, i numeri oggettivi del 'medagliere del cinema', composto dai riconoscimenti più importanti, ma ...

Oscar 2019 - i candidati a miglior attore - protagonista e non protagonista - : migliorE attore NON protagonista Mahershala Ali in 'Green Book' Nato a Oakland nel 1974, ha iniziato una rapida ascesa nel mondo del cinema e della televisione statunitense dopo essere comparso nella ...

Oscar 2019 - le candidate a miglior attrice : Melissa McCarthy in 'Copia originale' Statunitense classe 1970, Melissa McCarthy diventa celebre in tutto il mondo con la serie TV 'Una mamma per amica' e nel corso della sua carriera si cimenta ...

Oscar 2019 - miglior regista : in un mondo ideale dovrebbero vincere tutti i candidati : In un mondo ideale, a quest’edizione degli Oscar dovrebbero vincere tutti e cinque i registi candidati. Il motivo? Semplicissimo: ciascuno ha diversamente espresso attraverso i film nominati il proprio cinema migliore. Elaborando testi complessi e raffinati declinati su famiglie, relazioni di coppia o individui “estremi” (nel Bene o nel Male) hanno raccontato i “sintomi” della Storia, rintracciandone gli Zeitgeist in periodi emblematici, fra ...

Oscar 2019. Perché Spike Lee non vincerà ma meriterebbe più statuette : Da enfant terrible a vecchio saggio Shelton Jackson Lee, detto Spike, il poeta e provocatore della causa afroamericana ottiene per la prima volta una candidatura al premio Oscar per la regia. Quante possibilità ha il “mingherlino”, così si traduce Spike, di vincere il premio Oscar 2019 per la migliore regia con il film BlacKkKlansman (contro Alfonso Cuaròn)? Gli esperti dicono: “Nessuna”. I suoi ...

Oscar 2019 - chi sarà il miglior attore? Il Freddie Mercury di Rami Malek vincerà a mani basse : Freddie Mercury o Rami Malek? No, non è uno scherzo. Pensateci bene. Chi è candidato agli Oscar 2019 come miglior attore protagonista: il leader dei Queen o l’attore californiano di origini egiziane? L’icona originaria o la sua copia carbone? Chiaro, la notte del Dolby Theatre si chiuderà sul primo piano di Malek vincitore, ma sottotraccia ci sarà Freddie. Tanta e tale la mimetizzazione della performance che oramai quando si ritrovano filmati ...

Oscar 2019 - cosa c’è da sapere sui candidati a miglior film : (foto: Getty Images) I cinefili di tutto il mondo hanno già preparato i pop corn per la notte del 24 febbraio, quando scopriremo i vincitori della novantunesima cerimonia dei premi Oscar 2019, i premi più ambiti (e spesso vinti a sorpresa), quelli consegnate dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, cioè dalle personalità – per lo più statunitensi – che si sono distinte per la loro carriera nel cinema. Ancora una volta a fare da ...

Oscar 2019 - chi è Yorgos Lanthimos candidato alla miglior regia (e non solo) : Tutto iniziò dieci anni fa quando un certo Yorgos Lanthimos presentò a Cannes il suo terzo film: Kynodontas (Dogtooth). Il regista greco si fece notare vincendo la sezione Un certain Regard e rientrando nella cinquina dei migliori film stranieri agli Oscar 2011. Quell2019;anno vinse In un mondo migliore di Susanne Bier. Da quel momento il mondo del cinema inizia ad apprezzare la sua regia claustrofobica e l2019;estetica ...