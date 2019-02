Obiettivo di una ' stesa' di camorra aveva 4 chili di marijuana | arrestato

Tc New Country Frascati (tennis) - una prima squadra fatta in casa : «Obiettivo serie B in due anni» : Roma – I primi passi li hanno mossi tutti al Tc New Country Frascati, tra i 4 e i 6 anni. E poi hanno fatto tutto il percorso di formazione e crescita tennistica, arrivando tutti a classificarsi in seconda categoria (per ora…) e soprattutto a rappresentare il circolo frascatano nella prima squadra. Un vero e proprio “unicum” nel Lazio (e non solo), un vero e proprio vanto per il Tc New Country Frascati e il suo storico settore agonistico ...