“Nuova Ruggine”, il nuovo singolo di Umberto Alongi

(Di sabato 23 febbraio 2019), ildiè la nuova canzone di, il primodel 2019, che anticipa l’album “Se amore c’è” in stampa nel prossimo autunno.Dopo il successo di “Pura Follia” e “Il futuro si è perso” rispettivamente 1º e 2º posto in classifica emergenti e TOP20 classifica indipendenti italiana, il cantautoretorna in radio con una ballad intensa che ricorda la ormai famosa “Come stai”.è quella storia d’amore mai realmente chiusa, quel ritorno di emozioni mai scomparse, quella voglia di dedicare ancora tempo ad una relazione che ci ha segnato fortemente e che non chiuderemo mai. Il 2019 è un anno importante per. Da una parte nuove collaborazioni in studio e dall’altra l’incontro con il pubblico in diversi concerti tra la Svizzera e l’Italia accompagnato da: ...