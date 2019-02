' Non mentire' | spoiler del 24 febbraio | Andrea scagionato dalle accuse

Maurizio Costanzo bacchetta Pier Silvio : "Male la fiction - ma con Non mentire ha invertito la rotta" : Canale 5, ultimamente, non è stata molto fortunata nella proposta di fiction, ma, con l' arrivo di Non Mentire, ancora in onda in questi giorni, ha collezionato un successo. Questa storia è scritta bene, ma principalmente è interpretata da due ottimi attori e cioè Alessandro Preziosi e Greta Scarano

Non mentire : trama e anticipazioni ultima puntata 3 marzo 2019 : Non Mentire: trama e anticipazioni ultima puntata 3 marzo 2019 Greta Scarano e Alessandro Preziosi sono i protagonisti della fiction Non Mentire, in onda su Canale 5. Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo saranno trasmesse rispettivamente la seconda e l’ultima puntata. La serie ruota intorno ad un mistero, contraddistinto da due verità opposte e differenti l’una dall’altra. Ognuno dei due protagonisti racconta la ...

Anticipazioni Non mentire - seconda puntata : Vanessa teme di perdere il bambino : Domenica, 24 febbraio, verrà trasmesso su Canale 5 il secondo appuntamento con la miniserie televisiva 'Non Mentire', che vedrà come protagonista Alessandro Preziosi. La prima puntata ha ottenuto un ottimo successo in fatti di ascolti, ricevendo riscontri positivi da parte della stessa critica. Gli spoiler del secondo episodio rivelano che la Procura prenderà la decisione di non dare prosieguo alle indagini riguardanti le accuse, rivolte da ...

Il video della prima puntata di Non mentire finalmente disponibile su Mediaset Play : E alla fine Mediaset ha mantenuto la sua promessa e il video della prima puntata di Non Mentire finalmente è disponibile su Mediaset Play. In queste ore i fan si sono già lanciati nella visione della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano che domenica scorsa ha tenuto testa a Che Tempo che Fa e che domani sera tornerà in onda con la seconda e penultima puntata. La serie è il remake italiano di Liar e in molti si sono accorti dei ...

Non mentire - Laura indaga sul suicidio della moglie di Andrea : anticipazioni 24 febbraio : Domenica 24 febbraio, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda serata di Non mentire, la fiction thriller con Greta Scarano e Alessandro Preziosi che racconta di uno stupro e della difficoltà di ricostruire la verità su di esso, con entrambi i protagonisti che sostengono di dire la verità su quanto gli è accaduto. A chi credere, dunque? La soluzione del dramma in arrivo domenica 3 marzo, con l’ultima puntata. Non ...

Non mentire : Alessandro Preziosi finisce in lacrime per una scena sul set : La nuova serie prodotta da Mediaset può dirsi un vero successo. La prima puntata di 'Non mentire' è riuscita ad aggiudicarsi la prima serata di ascolti domenica 17 febbraio, e la serie Tv tornerà nel palinsesto di Canale 5 domenica 24 febbraio sempre in prima serata. Il protagonista della serie televisiva, Alessandro Preziosi, interprete della serie nel ruolo di Andrea Molinari, ha rilasciato alcune dichiarazioni, confidando di aver pianto sul ...

Non mentire : online da oggi la prima puntata della fiction : Arriva finalmente anche sul web il primo episodio di Non MENTIRE, il thriller relazionale che abbiamo visto in tv domenica scorsa. Ecco il comunicato stampa, in attesa di assistere sul piccolo schermo al secondo appuntamento: Da oggi sarà visibile anche online su www.mediasetplay.it la prima puntata integrale di Non MENTIRE, interpretata da Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La serie prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria ...

Spoiler Non mentire - puntata 24 febbraio : Laura indaga su Andrea : Una nuova puntata della fiction Non mentire andrà in onda domenica 24 febbraio 2019 in prima serata, a partire dalle ore 21:25. Avremo modo di vedere le diatribe tra Laura e Andrea. Ecco gli Spoiler dell'episodio della serie tv, che ricordiamo essere un remake di Liar. Anticipazioni Non mentire, secondo episodio: Andrea non è l'uomo perfetto Le anticipazioni di Non mentire ci parlano della vera natura di Andrea, che piano piano viene fuori. ...

Mediaset ricorda le parole della De Filippi su 'Non mentire' : 'Merita di essere seguita' : Lo scorso sabato pomeriggio, in occasione del nuovo appuntamento televisivo di 'Amici di Maria De Filippi', la consorte di Maurizio Costanzo ha dedicato uno spazio pubblicitario alla nuova serie tv di successo prodotta da Mediaset, 'Non mentire', un 'crime psicologico ad alta tensione', così come è stato definito dall'attrice protagonista Greta Scarano durante la sua partecipazione, come ospite, al talent-show di Canale 5. Aspettando la puntata ...

Maria De Filippi “promuove” Non mentire ed è subito trash su Canale 5 durante L’Isola dei Famosi 2019 : Colpo di scena ieri sera durante l'Isola dei Famosi 2019 dove, tra un promo e l'altro, ecco spuntare Maria De Filippi in Non Mentire. La sanguinaria non era in onda in un promo di C'è posta per te o per il prossimo serale di Amici 2019, ma si è trovata nel bel mezzo della pubblicità con la quale Mediaset ha deciso di lanciare la seconda puntata della fiction di Canale 5 in onda proprio domenica 24 febbraio. Dopo la mancata pubblicazione del ...