: 'Noi, gendarmi dei politici'. Conversazione con Thierry Lahore, gilet giallo tra la Francia e l'Italia - HuffPostItalia : 'Noi, gendarmi dei politici'. Conversazione con Thierry Lahore, gilet giallo tra la Francia e l'Italia - chiossimanuela2 : RT @petitpaul54: @chiossimanuela2 I gendarmi francesi di notte li scaricano in Italia. Noi possibile che non abbiamo soluzioni simili. - petitpaul54 : @chiossimanuela2 I gendarmi francesi di notte li scaricano in Italia. Noi possibile che non abbiamo soluzioni simili. -

(Di sabato 23 febbraio 2019)Nella galassia frastagliata e liquida deiGialli sembra esserci un unico fil rouge, ergersi ad autorità garante dei diritti del cittadino nel controllo dei. O, per dirla con le parole di, uno degli esponenti del movimento nato in Francia, essere "dei". Una sorta di cane da guardia del potere 2.0 capace di revocare "il mandato a un politico che non rispetta il volere del popolo sovrano".Quest'ultimo punto è uno dei cavalli di battaglia della frangia italiana deiespresso più volte dal principale esponente della penisola Antonio Del Piano. Quella che per Del Piano è l'espressione della "sovranità diretta" si compone di 4 referendum tra cui rientrano oltre il "Revocativo" quello "Costituzionale", quello "Abrogativo" e l'istituzione del "referendum Propositivo, per proporre una legge senza passare ...