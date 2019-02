Nigeria | il Gigante africano vota tra disincanto e terrore

huffingtonpost

(Di sabato 23 febbraio 2019) Il "" dell'Africa alla prova del voto., un voto insanguinato. Esplosioni e colpi di arma da fuoco sono stati sentiti questa mattina a Maiduguri, la capitale dello Stato del Borno nel nordest della, a poche ore dall'apertura delle urne per le elezioni presidenziali. Secondo quanto riporta il Guardian, la città è stata attaccata da sospetti militanti islamisti e centinaia di persone sono in fuga. Le urne sono state aperte alle 8:00 ora locale (la stessa ora in Italia) e chiuse alle 14:00. La tornata doveva svolgersi sabato scorso ma è stata rinviata di una settimana a causa di ritardi nell'allestimento dei seggi, maltempo, controversie sulle registrazioni dei candidati, attentati e sospetti di sabotaggio. Nelle ultime settimane oltre 35.000ni sono fuggiti in Camerun per l'acuirsi delle violenze intorno alla città di Rann, nella ...