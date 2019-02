: La #Nigeria al voto per le presidenziali, esplosioni nel nordest. La popolazione in fuga a Maiduguri #ANSA - Agenzia_Ansa : La #Nigeria al voto per le presidenziali, esplosioni nel nordest. La popolazione in fuga a Maiduguri #ANSA - Capezzone : La grande #AnnaBono su @atlanticomag sul voto in #Nigeria - amnestyitalia : Alla vigilia del voto di domenica, chiediamo alle autorità nigeriane di indagare sugli omicidi registrati in questi… -

Si vota da questa mattina inper le attese elezioni. Ilavviene in un clima di tensione e violenze. Proprio oggi militani islamisti hanno attaccato Maiduguri, la capitale dello Stato del Borno, nel nord est del Paese. Il, inizialmente in programma per sabato scorso, è stato rinviato di una settimana a causa di ritardi nell'allestimento dei seggi, maltempo, controversie sulle registrazioni dei candidati e sospetti di sabotaggio.(Di sabato 23 febbraio 2019)