Nella terza giornata dell' incontro sui minori | il card Marx indica le priorità per

Vuelta Andalucia 2019 : Tim Wellens concede il bis! Il belga conquista la cronometro Nella terza tappa e allunga nella generale : Tim Wellens si è aggiudicato la cronometro individuale prevista nella terza giornata della Vuelta a Andalucia 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC che si disputa nell’omonima regione spagnolo. Percorso di giornata decisamente insidioso nonostante la distanza da percorrere fosse di soli 16.2 km. Subito dopo la partenza da Mancha Real i corridori hanno infatti affrontato la salita di Alto de Siete Pilillas (4.5 km al 3.5%), seguita da una ...

F1 – Test Barcellona - la Williams pronta a scendere in pista Nella terza giornata : Dopo le prime due giornate di Test di Formula Uno a Barcellona la Williams potrebbe scendere in pista oggi in tarda mattinata Le Williams in questi primi Test pre-stagionali di Formula Uno non hanno percorso neanche un chilometro sul circuito di Barcellona. Il mistero sulle cause che hanno spinto la scuderia di Grove a rinunciare alle prime due giornate di prove in Catalogna non è ancora stato svelato. Oggi, durante la terza giornata di ...

Ciclismo – Tour of Oman : bis di Lutsenko Nella terza tappa - il kazako si impone allo sprint su Herrada : Dopo la vittoria arrivata nella seconda tappa, il kazako si prende anche la terza frazione precedendo Herrada e Van Avermaet Alexey Lutsenko bissa il successo di ieri, facendo sua anche la terza tappa del Tour dell’Oman, la Shati Al Qurum-Qurayyat di 192.5 chilometri. Il ciclista kazako del Team Astana si impone allo sprint col tempo di 4 ore 35’48” davanti a Jesus Herrada della Cofidis e a Greg Van Avermaet della CCC ...

Biathlon - Dorothea Wierer entra Nella storia : terza al mondo capace di vincere una gara in ogni format! : Dorothea Wierer è entrata nella storia del Biathlon grazie al successo di oggi nella staffetta single mixed di Soldier Hallow. L’azzurra è infatti diventata la terza atleta al mondo, dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin, capace di vincere almeno una gara in ciascuno dei sette format attualmente previsti in Coppa del mondo. L’altoatesina, che fino a ieri si trovava al comando della classifica generale prima di essere ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : il sigillo di Philippe Gilbert Nella terza tappa. Gorka Izagirre si conferma leader : Un gran finale quello vissuto nella terza tappa del Tour de la Provence 2019, che ha visto il trionfo di Philippe Gilbert, nell’arrivo sul traguardo del circuito di F1 del Paul Ricard. Negli ultimi chilometri il campione belga ha salvato la gamba, come si suol dire, mettendo in scena un ottimo sprint, regolando un gruppo di 23 corridori. Secondo posto per Toms Skujins (Trek-Segafredo) e terzo per Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale). Lo ...

World Series - Rachele Bruni terza a Doha Nella 10 km. Quarto Paltrinieri : ... davanti al fuoriclasse ungherese Kristof Razovszky - oro continentale nella 25 e 5 km e argento nella 10 km - in 1h52'22''8 e allo statunitense e campione del mondo a Kazan 2015 Jordan Wilimovsky ...

Ottima prova degli esordienti della H2O Sport Nella terza tappa della Molise Winter Cup : Ottimi riscontri per gli atleti della H2O Sport che hanno partecipato alla terza tappa del Molise Winter Tour, avento dedicato alla categoria esordienti. Ben tredici le medaglie conquistate dai giovani nuotatori vastesi. In campo femminile ...

Auto – XRace Sport - i fratelli Casadei a punti Nella terza prova tricolore su ghiaccio disputata a Pragelato : I fratelli romagnoli sono tornati in pista a Pragelato, lo scorso fine settimana, sfruttando al meglio Lancer proto della PB resa più competitiva ed affidabile da nuove soluzioni tecniche terza prova tricolore su ghiaccio, lo scorso week end a Pragelato, per XRace Sport, e finalmente sono arrivate nuove soddisfazioni, sia tecniche che anche di classifica, per i fratelli Gabriele e Gianluca Casadei. Al via con la Mitsubishi Lancer “proto” ...

Regionali in Abruzzo - la débâcle del M5s dal 40 alle politiche a terza forza Nella regione : Sebbene la candidata pentastellata Sara Marcozzi cerchi ogni giustificazione possibile per alleggerire il colpo, il dato più evidente di queste elezioni Regionali in Abruzzo è la disfatta del M5s. Il ...

Preclusione ai nuovi inserimenti Nella terza fascia delle graduatorie di istituto : le alternative : Dal prossimo anno scolastico 2019/2020 non sarà più possibile effettuare nuovi inserimenti nelle graduatorie di istituto. La prospettiva di non superare il prossimo concorso ordinario, così come disposto dalla legge di bilancio per il nuovo reclutamento dei docenti, preoccupa gli aspiranti docenti impegnati a conseguire i 24 crediti formativi universitari necessari alla partecipazione. Molti di loro ci scrivono preoccupati di non poter più ...

Volta Valenciana : Van Avermaet imbattibile Nella terza tappa - Trentin secondo : Anche Greg Van Avermaet sblocca subito il conto delle vittorie in avvio della stagione 2019. Il campione belga della CCC ha infatti trionfato sul traguardo di Chera nella terza tappa della Volta Valenciana. La salita finale, piuttosto pedalabile, non ha fatto selezione portando ad un arrivo che si è risolto con una volata molto folta seppure con il gruppo allungato. Van Avermaet ha preso la testa sul rettilineo finale con Trentin a ruota e non ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Greg Van Avermaet sorprende Matteo Trentin Nella terza tappa : Sono i grandi nomi da classiche a sfidarsi nella terza tappa, la seconda in linea, della Volta a la Comunitat Valenciana 2019, partita da Quart de Poblet e giunta in quel di Chera dopo 191 chilometri. A trionfare sull’insidioso traguardo, posto al termine di una frazione piuttosto mossa, è il campione olimpico Greg Van Avermaet: primo centro per il belga con la nuova maglia della CCC. Resta leader della classifica generale il norvegese ...

Festival di Sanremo : le lacrime della Amoroso e di Rovazzi - ospiti Nella terza serata : Giovedì 7 febbraio è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston si sono esibiti i 12 big restanti e ci sono stati numerosi ospiti che hanno fatto cantare e ballare il pubblico presente in teatro. Durante la serata di ieri vanno segnalate le lacrime di Alessandra Amoroso, Serena Rossi e Fabio Rovazzi. I tre artisti hanno regalato dei momenti davvero magici al pubblico presente in teatro e ai tanti ...