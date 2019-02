Nel Lazio 3 morti per le raffiche di vento Nave arenata a Bari

Maltempo - tre morti Nel Lazio : Centro-Sud tra gelo - neve e vento : gelo, neve e violente raffiche di vento: è tornato il Maltempo in Italia, in particolare al Centro-Sud. Tre vittime nel Lazio: due anziani sono morti ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro che a causa del forte vento ha travolto in tutto quattro persone. A Guidonia, alle porte di Roma, un pino si è abbattuto su un’auto in via Maremmana, uccidendo sul colpo il conducente. La vittima, a bordo di una Fiat Panda, è un romeno di 45 ...

Lazio - Strakosha l'insostituibile : con il Milan Nel destino : Il Milan, una finale di Coppa Italia nel mirino, il riscatto della Lazio, tutte scintille per Thomas Strakosha, il portiere che non passa ai box. Il numero uno biancoceleste non ha saltato un minuto ...

Allerta Meteo - neve in Basilicata : divieto di circolazione per i Tir Nella provincia di Potenza : nella giornata di domani i bollettini Meteo di Protezione civile riportano nevicate in Basilicata, anche a quote basse di 200-300 metri. Sono previsti ”apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote di montagna”. A seguito dell’Allerta Meteo e del parere del Comitato operativo viabilità che si è riunito stamane in Prefettura, il prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro ha disposto dalla mezzanotte e fino a ...

Diritto di prelazione : inquilino e terreni agricoli Nel codice civile : Diritto di prelazione: inquilino e terreni agricoli nel codice civile Nel codice civile la prelazione è il Diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, ad altri soggetti in un negozio giuridico. Si ha quindi la precedenza rispetto a terzi. La prelazione può essere legale, quando è prevista dalla legge. Mentre è volontaria, quando nasce dalla volontà delle parti. Più precisamente, si parla di patto di prelazione. Esistono diversi ...

Lazio e Marusic sotto inchiesta : il club biancoceleste Nel mirino Uefa : La Lazio è concentrata sull’ultima parte della stagione, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League. Nel frattempo il club biancoceleste è finito nel mirino della Uefa, la Lazio sotto inchiesta: “sono stati aperti dei procedimenti disciplinari dopo la partita del 20 febbraio tra Siviglia e Lazio (finita 2-0). Secondo l’articolo 14 del regolamento disciplinare la Lazio ...

Lazio Nel mirino della Uefa : inchiesta per comportamenti razzisti dei tifosi : Dopo l'eliminazione dall' Europa League per mano del Siviglia, la Lazio è finita nel mirino della Uefa che ha aperto un'indagine per un presunto comportamento razzista dei suoi tifosi in Andalusia. L'...

Papa Francesco si affaccia e tende un salvagente - Nella nuova installazione di Maupal - : Città del Vaticano, 22 feb., askanews, - nuova installazione dello street artist Maurizio Pallotta, in arte Maupal, a Borgo Pio, in zona Vaticano. Da una finetra al primo piano della strada pedonale ...

Energia - Anie Rinnovabili : Nel 2018 installazioni Fer +28% : Roma, 21 feb., askanews, - Nel 2018 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie raggiungono complessivamente circa 864 MW, +28% rispetto al 2017,. Le dinamiche per le ...

Nel Lazio si temono gli effetti delle nuove autonomie : Roma. L’autonomia regionale sarà “un colpo mortale” per Roma, come titolava qualche giorno fa il Messaggero? Oppure no, come ieri assicurava il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, durante un’interrogazione parlamentare sull’Autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna? “Non stiamo f