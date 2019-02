Napoli-Juventus | San Paolo riaperto ai tifosi bianconeri Il comunicato

Biglietti Napoli-Juventus : curve 40 euro - distinti 55 - ci sono anche i mini-abbonamenti : Dopo la decisione del ministero dell’Interno, che vi abbiamo dato qui e commentato qui, di aprire il settore ospiti agli juventini (con tessera) e di concedere i Biglietti solo ai non residenti in Campania con tessera del tifoso del Napoli, il Napoli ha diramato i prezzi dei Biglietti di Napoli-Juventus in programma domenica 3 marzo alle 20.30. Saranno messi in vendita i nuovi mini-abbonamenti. La vendita – sia per i Biglietti sia ...

Napoli-Juventus aperta ai non residenti solo con tessera tifoso. Settore ospiti aperto : residenti in Campania senza limitazioni Giovedì scorso l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno aveva invitato il Napoli a sospendere la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus del 3 marzo. Non era stata ancora presa alcuna decisione in merito alle eventuali limitazioni. Si aspettava la decisione del Casms. Ed è arrivata. Le novità sono più di una. Ci sarà, dopo anni, la riapertura del ...

Juventus - Douglas Costa ancora out. Allegri spera di riaverlo contro il Napoli : Stagione tormentata per Douglas Costa alle continue prese con gli infortuni.Continua l’annata no per Douglas Costa. Il brasiliano in questa stagione non ha portato alla Juventus il contributo che Allegri si aspettava di avere. Di certo non è per demerito tecnico che il contributo è venuto a mancare. Per l’esterno, infatti, questa è una stagione travagliata. L’ultimo problema della lista è il guaio muscolare patito contro il ...

Napoli-Juventus - clamorosa protesta dei tifosi azzurri contro i bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, sarà protesta azzurra? – Ricordate la suggestiva coreografia di qualche anno fa, all’ingresso delle squadre in campo, del Vesuvio in eruzione prima di un Napoli-Juventus di campionato? O le curve ribollenti di tifo e passione in occasione di ogni match casalingo contro i bianconeri? Ebbene, tutto questo potrebbe (usiamo d’obbligo in condizionale) non […] L'articolo Napoli-Juventus, clamorosa protesta dei tifosi ...

“Napoli Juventus stadio vuoto” - la protesta corre sul web : “Napoli-Juventus stadio vuoto”. È un movimento di protesta per ora strisciante, che ha fatto capolino su facebook. Stavolta, però, non sarebbe una protesta nei confronti di Aurelio De Laurentiis bensì nei confronti del sistema calcio e ovviamente della Juventus. Una larghissima fetta dei tifosi del Napoli non ha mai digerito l’arbitraggio di Inter-Juventus dello scorso anno e considera quello il momento in cui si è creata una frattura ...

Juventus : lo scontro diretto col Napoli potrebbe già decidere lo scudetto : La 24ª giornata di campionato ha visto la Juventus allungare ulteriormente il già consistente vantaggio sul Napoli, 2° in classifica: i bianconeri hanno infatti vinto la loro partita casalinga contro il Frosinone, mentre i campani sono stati bloccati sul pareggio al San Paolo dal Torino. Il divario tra le due è quindi salito a 13 punti, un margine talmente ampio da porsi una domanda che normalmente emerge a poche giornate dalla fine e che in ...

La capolista se ne va : Juventus a +13 punti sul Napoli : La Juventus continua la sua marcia inarrestabile verso l'ottavo tricolore consecutivo, grazie a un cammino finora quasi perfetto (21 vittorie e 3 pareggi) e a qualche intoppo di troppo del Napoli, principale inseguitrice dei bianconeri. Anche la 24esima giornata di Serie A ha confermato questo trend, con i ragazzi di Massimiliano Allegri usciti vittoriosi dal match casalingo contro il Frosinone per 3-0 e quelli di Ancelotti fermati in casa sullo ...

VIDEO Serie A - 24^ giornata : highlights - gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus - Milan - Inter. Pareggio Napoli : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il ...

Napoli - il Torino lo ferma. Finisce 0-0. Adesso la Juventus è a più 13 : Nel posticipo della domenica, il Napoli manca nuovamente l'appuntamento con i tre punti ed è ora a 13 lunghezze dalla Juventus. Al San Paolo, contro il Torino, la squadra di Ancelotti pareggia per 0-0 dopo aver sprecato diverse chance. Sirigu salva i granata in molte occasioni, Insigne colpisce un p

Prossimo turno di serie A : la Juventus gioca alle 20 : 30 - come il Napoli e il Milan : Se per la corsa scudetto sembra tutto deciso, visti gli undici punti di margine della capolista Juventus, per la qualificazione alle Coppe europee e il discorso salvezza è tutto ancora aperto nel massimo campionato di calcio. La Juventus avrà vita facile col Frosinone? Nonostante un ampio turnover, vista l'imminenza della delicata sfida europea contro l'Atletico Madrid, la Juventus non dovrebbe avere problemi contro il Frosinone, che è ...

Serie A - Juventus-Frosinone : arbitra Giua. Napoli-Torino a Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni della 5° giornata di ritorno di Serie A . Si comincia con l'anticipo del venerdì Juventus-Frosinone, Giua,, poi sabato alle 18 Cagliari-Parma, Manganiello, ...

Champions League ed Europa League - cosa ne pensano gli italiani? Juventus e Napoli favorite : l’indagine di William Hill : l’indagine di William Hill sulle coppe europee: Juve e Napoli tra le favorite, mentre Roma, Lazio e Inter non convincono. Gli italiani si sono espressi sul futuro delle squadre impegnate in Europa con un occhio al passato e previsioni sui possibili esiti futuri Le fasi finali delle coppe europee si avvicinano e William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha interrogato i propri utenti in merito a Champions ...

Napoli - Koulibaly alla Juventus? Sì - ma a due condizioni : per finire la dittatura : Immagina se la Juve prendesse davvero Koulibaly: metti uno dei tre difensori più forte al mondo in una squadra già troppo superiore: consegnamo quel che resta dell'esercito nelle mani di uno dei ...

Avellino - morto il 17enne che si svegliò dal coma e volle vedere Juventus-Napoli : Si è spento a soli 17 anni Dario , il giovanissimo tifoso del Napoli che il 29 settembre, appena svegliatosi dal coma, chiese ai medici di fargli vedere la partita Juventus-Napoli . Il ragazzo, ...