Napoli | de Laurentiis punge la Juve

De Laurentiis : «A Napoli i tifosi da stadio se non sono primi - non sono contenti» : Ad Ancelotti l’Oscar della pazienza Aurelio De Laurentiis, al telefono da Dimaro, ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport 24. Ha toccato vari temi, tra cui ovviamente il sorteggio di Europa League e quindi il doppio confronto col Salisburgo. «Non abbiamo paura di incontrare nessuno, siamo da nove anni in Europa e abbiamo un grande allenatore come Ancelotti. Salisburgo è un bella città e forse la gara è più agevole di altre, quindi abbiamo ...

De Laurentiis stuzzica l’ex tecnico : “Napoli-Chelsea in Europa League? Se Sarri resiste…” : Aurelio De Laurentiis ha punzecchiato l’ex partenopeo Sarri parlando di un’ipotetica finale contro il suo Chelsea in Europa League Una finale Napoli-Chelsea in Europa League “sarebbe divertente, se Sarri resiste perché no?”. Lo dice Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky, precisando che “io non posso che augurare a Sarri di resistere e di fare bene“. Parlando dell’ex tecnico del Napoli, ora in ...

De Laurentiis ed il distacco Juve-Napoli : “che senso avrebbe vincere con un debito da 200 milioni con le banche?” : Aurelio De Laurentiis ha parlato della distanza che ancora c’è tra il suo Napoli e la Juventus che comanda la classifica della Serie A “Carlo Ancelotti da Oscar e Napoli da 7 in pagella“. Lo dice Aurelio De Laurentiis analizzando ai microfoni di Sky la stagione fatta finora dagli azzurri sotto la guida del nuovo tecnico. Il presidente del club partenopeo condivide il voto dato alla squadra da Ancelotti: “Io sono ...

Napoli - De Laurentiis : "Grazie Hamsik - almeno 3 innesti col mercato d'estate" : Un saluto ad Hamsik e la prospettiva di una rivoluzione estiva sul mercato. Aurelio De Laurentiis da Zurigo volta pagina e guarda avanti. L'Europa League gli interessa, "vogliamo andare avanti", e fa ...

Hamsik - ciao Napoli! De Laurentiis annunci la cessione al Dalian : Telenovela finita per quanto riguarda la cessione di Marek Hamsik. Dalian e Napoli hanno trovato l’accordo definitivo.Hamsik vola in Cina. La telenovela che ha visto protagonista lo slovacco, ormai ex Napoli, è finalmente giunta al termine. Niente più malumori perché, diciamocelo. il calciatore dopo il salto del banco si è incupito a tal punto da non presentarsi agli allenamenti del giorno dopo. Questo, però, fa parte del passato. Il ...

Napoli - il saluto di De Laurentiis ad Hamsik : “ce lo siamo tenuti stretto per tanti anni” : “Ci siamo tenuti stretto Hamsik per tutti questi anni, lo volevano Moratti, poi Allegri quando era al Milan e anche alla Juve, anche quando ultimamente mi ha parlato della Juve gli ho detto che doveva rimanere qua. Poi quando mi ha parlato della Cina in estate, gli ho detto che lo capivo ma dovevo capire anche come si sarebbe organizzato il nuovo allenatore”. Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza la cessione di Hamsik : “l’accordo con il Dalian è stato raggiunto” : Il presidente del Napoli ha ufficializzato la cessione del centrocampista slovacco al club cinese, augurandogli le migliori fortune Marek Hamsik non è più un giocatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo ha comunicato con un tweet ufficiale apparso sul proprio profilo. Cafaro/LaPresse Il presidente del club azzurro ha prima annunciato la cessione ai microfoni dei cronisti presenti a Zurigo, per poi confermarla sui social. “Hamsik è ...

Serie A Napoli - dichiarazioni su Mazzoleni : multato De Laurentiis : Napoli - La FIGC ha comminato 14 mila euro di ammenda al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , per le dichiarazioni lesive rilasciate sull'arbitro Pier Silvio Mazzoleni prima della gara Inter -...