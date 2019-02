MotoGp Honda | Marquez | «Fiducioso per cominciare bene la stagione»

MotoGp - Test Losail 2019 : la Ducati vuol far ancora paura - Yamaha e Honda all’assalto : Dal 23 al 25 febbraio il circuito di Losail (Qatar) sarà teatro delle ultime sessioni di prova della classe MotoGP, prima dell’inizio del Mondiale 2019 che prenderà il via proprio dall’appuntamento in terra qatariana. Anche per questo, le tre giornate di Test in programma saranno importanti per andare a delineare alcuni assetti in vista dell’esordio iridato citato. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in ...

MotoGp – I dubbi di Jorge Lorenzo : “ho lavorato sul mio polso - ma a Losail non sarò al meglio. Honda? Devo capire la mia…” : Jorge Lorenzo pronto a tornare in pista dopo l’infortunio: il neo pilota della Honda svela di non essere ancora al meglio, ma di avere buone sensazioni vista dei test di Losail I test che si svolgeranno sul tracciato di Losail (Qatar) dal 23 al 25 febbraio saranno l’ultimo antipasto prima dell’esordio Mondiale previsto il 10 marzo, sulla stessa pista. Ultima occasione per migliorare l’assetto della moto e il feeling ...

MotoGp - Test Qatar 2019. Marquez : “Obiettivo testare le parti clou della Honda”. Lorenzo : “Soddisfatto del mio polso”. : La MotoGP tornerà in pista dal 23 al 25 febbraio per gli ultimi tre giorni di Test prima dell’inizio del Mondiale, il Circus farà tappa in Qatar proprio dove il prossimo 10 marzo si disputerà il primo Gran Premio della stagione. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia ma il Campione del Mondo deve ancora fare i conti con gli acciacchi post-operazione anche se lo spagnolo non si nasconde e mostra tutto il suo entusiasmo ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Sono pronto per i test in Qatar» : ROMA - Dopo aver saltato i test di Sepang, Jorge Lorenzo sarà regolarmente presente a quelli del Qatar, che si correranno in questo week end. Il pilota della Honda ha quindi recuperato dall'operazione ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Non vedo l'ora di guidare in Qatar» : ROMA - Jorge Lorenzo sarà regolarmente presente nei tes del Qatar, che si correranno in questo week end. Il pilota della Honda ha quindi recuperato dall'operazione al polso a cui si è sottoposto, ed è ...

MotoGp Honda : Marquez in pista sul go kart : ... new exercises for the shoulder! pic.twitter.com/xpTAC7BMxf - Marc Márquez, @marcMarquez93, February 19, 2019 NUOVI ESERCIZI Il campione del mondo ha appena postato sui suoi canali social un video in ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Vorrei chiudere qui la mia carriera» : ... ' Ho bisogno ancora di tempo per essere al 100% - ha detto negli studi di Sky Sport - ma tutto può succedere, anche vincere al primo Gp della stagione '. ULTIMA CORSA L'anno scorso, dopo il mancato ...

MotoGp 2019 - Lorenzo : intervista live prima dell'esordio con la Honda : - di Redazione SkySport24 59 minuti fa Lorenzo non è sceso in pista nei primi test invernali, quelli di Sepang: il 5 volte campione del mondo è impegnato nella riabilitazione dopo la rottura dello ...

MotoGp - Marquez e Lorenzo modelli per un giorno : shooting ufficiale per i due piloti Honda [GALLERY] : I due piloti spagnoli hanno posato con i colori ufficiali del team, salendo in sella alla RC213V con livrea 2019 Marc Marquez e Jorge Lorenzo son saliti in sella alla Honda RC213V con livrea 2019 per la prima volta, compiendo il primo shooting fotografico dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Madrid a fine gennaio. I due connazionali, che comporranno la line-up del team nella prossima stagione, hanno posato per il fotografo ufficiale ...

MotoGp Honda - Marquez : «Ho lavorato solo sull'accelerazione» : ROMA -Quando sarà al top della forma fisica e potrà spingere in moto come è nel suo stile, Marc Marquez si concentrerà sui problemi dell'anteriore sulla Honda. Cal Crutchlow, che guida la stessa moto ...

MotoGp - Jorge Lorenzo tranquillizza la Honda : novità importanti sul recupero del maiorchino : Il pilota spagnolo, assente in Malesia per recuperare dalla frattura allo scafoide, ha rivelato che sarà regolarmente in pista in occasione dei test in Qatar Il recupero procede bene, Jorge Lorenzo conta di essere in sella alla sua Honda in occasione dei test in Qatar. Lo ha rivelato lo stesso maiorchino al sito ufficiale della MotoGp, sottolineando come stia lavorando duramente per superare l’infortunio allo ...

MotoGp - analisi Test Sepang 2019 : la Ducati fa paura - Yamaha e Suzuki crescono bene - la Honda lavora di fino : Ducati, Ducati, fortissimamente Ducati. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni di Test pre-stagionali, riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone ...

MotoGp – Test Sepang - Dovizioso non si fida : “tempi ottimi - ma non ho il riscontro delle Honda” : Il pilota della Ducati ha analizzato la tre giorni di Test di Sepang, conclusa oggi con il quarto tempo a pochi decimi di distacco dal compagno di squadra Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questo pomeriggio i primi Test ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia). Nella terza ed ultima sessione di prove, tutti i piloti hanno cercato l’acuto al mattino – con temperature più miti e, conseguentemente, migliori condizioni della pista ...