MotoGp – Dal logo Chupa Chups alla frase pungente e sicura di sè | il nuovo casco di Jorge

MotoGp - c’è anche l’ufficialità : il Gp d’Indonesia entrerà in calendario a partire dalla stagione 2021 : La Dorna ha confermato questa mattina di aver raggiunto un accordo con i promotori del Gp di Indonesia, che entrerà a far parte del calendario ufficiale dal 2021 Mancava solo l’ufficialità, arrivata questa mattina per mano della Dorna. Il Gp di Indonesia entrerà a far parte del calendario di MotoGp e Superbike a partire dal 2021, come stabilito dall’accordo biennale firmato il 28 gennaio da Carmelo Ezpeleta e Abdulbar Mansoer ...

MotoGp e Superbike correranno in Indonesia dal 2021 : MotoGP e Superbike continuano la loro espansione in Asia. Dopo l'introduzione della tappa thailandese di Buriram, avvenuta nel 2015 per le derivate di serie e nel 2018 per i prototipi,, Dorna ha ...

MotoGp - una gara in Indonesia dal 2021 : JAKARTA - La MotoGp sbarcherà in Indonesia a partire dal 2021. È quanto ha confermato al magazine Autosport Abdulbar Mansoer, presidente della Indonesia Tourism Development. Mansoer ha rivelato di ...

MotoGp – Dalla nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

MotoGp - l'Indonesia in calendario dal 2021 : JAKARTA - Ci sarà una tappa della MotoGp in Indonesia a partire dal 2021. È quanto ha confermato al magazine Autosport Abdulbar Mansoer, presidente della Indonesia Tourism Development. Mansoer ha ...

MotoGp - si attende solo l’annuncio ufficiale della Dorna : dal 2021 si gareggerà anche in Indonesia : A confermare l’indiscrezione rilanciata negli scorsi giorni è stato il direttore dell’Indonesia Tourism Development Corporation Abdulbar M. Mansoer, rivelando di aver firmato con Dorna un contratto triennale Nel 2021 il Gp d’Indonesia entrerà ufficialmente nel calendario di MotoGp, diventando così la ventunesima sede dopo il Messico, pronto a fare il suo debutto nel 2020. Si correrà su un circuito stradale in fase di ...

MotoGp – La Suzuki pensa al team satellite - Davide Brivio allettato dall’idea : “potremmo raddoppiare la quantità di dati raccolti” : Davide Brivio e la possibilità della creazione di un team satellite per la Suzuki in MotoGp: le dichiarazioni del manager italiano Un team satellite per la Suzuki in MotoGp? Perchè no! Secondo Davide Brivio l’ipotesi potrebbe non essere così lontana per la scuderia giapponese. “Nella nostra situazione, tutto deve essere accettato ed avallato dal Giappone: quando questo avverrà, inizieremo a discutere di ciò che comporta avere ...

MotoGp - dall'Inter a Djokovic : tutti gli auguri a Rossi : ... @Inter_en, 16 febbraio 2019 VIDEO DI auguri A omaggiare Valentino anche il sito ufficiale della MotoGp, che ha pubblicato un video con gli auguri di tante personalità del mondo dello sport e dello ...

MotoGp - Gli auguri a Valentino Rossi dal mondo dello sport ma non solo [Video] : Condividi su WhatsApp MotoGP - Gli auguri a Valentino Rossi dal mondo dello sport ma non solo [Video] Vota questo articolo

MotoGp – Test Sepang - Jorge Lorenzo si autoesclude dalla lotta al titolo : “Valentino Rossi favorito - io no” : Jorge Lorenzo palesa la sua opinione a conclusione dei Test invernali di MotoGp disputati Sepang: il grande assente di questi tre giorni di prove non si candida tra i favoriti alla vittoria del titolo mondiale Jorge Lorenzo, grande assente dei Test invernali di MotoGp a Sepang, ha potuto studiare da lontano i propri rivali. A conclusione della tre giorni di prove a cui si sono sottoposti i suoi colleghi, il maiorchino sembra essersi fatto ...

MotoGp - Andrea Iannone fermato dal lifting a Sepang : A voler ascoltare le malelingue The Maniac si sarebbe perso dietro al fidanzamento con Belen Rodriguez , che ha trascinato Andrea in un mondo di gossip inevitabile, tra serate mondane e campagne ...

MotoGp - Dall’Igna mette al bando i team order : musica per le orecchie di Danilo Petrucci : Il Direttore Generale della Ducati ha commentato l’esito dei test, soffermandosi anche sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci Risultati esaltanti per la Ducati nella prima sessione di test del 2019, conclusasi ieri a Sepang dopo una tre giorni intensissima. Il team di Borgo Panigale ha regolato la concorrenza, piazzando quattro moto davanti e mettendo le cose in chiaro in vista del nuovo Mondiale. AFP/LaPresse Interrogato da Sky Sport ...

MotoGp - Test Sepang : a 4 ore dal termine - Petrucci piazza il miglior tempo - dominio Ducati : MotoGp, Test Sepang: Petrucci e la sua Ducati al comando in questa prima parte di Test, Valentino Rossi momentaneamente al decimo posto MotoGp, Test Sepang. Un super Petrucci è parso subito in grande forma e con un ottimo feeling con la sua nuova Ducati. Il pilota azzurro ha infatti fatto registrare il miglior tempo nei Test di Sepang a 4 ore dal termine della giornata con un 1:58.239 utile a piazzarsi davanti a Bagnaia. Polverizzato il ...

MotoGp – Dalla collaborazione con Drudi all’eccentrico risultato : la genesi del nuovo casco di Valentino Rossi spiegata dal Dottore : Valentino Rossi spiega il nuovo ed eccentrico casco usato nei test invernali di Sepang: il Dottore parla di com’è nato il prezioso copricapo Valentino Rossi non passa mai inosservato, soprattutto in pista. Il Dottore, impegnato in questi giorni nei test invernali di Sepang, in vista dell’inizio del campionato mondiale di MotoGp in programma il 10 marzo in Qatar, ha sfoggiato un eccentrico casco. Il pilota di Tavullia ha ...