MotoGP | analisi Day-1 test Losail 2019 | la Yamaha non scherza più | la Ducati si conferma

(Di sabato 23 febbraio 2019) Si è conclusa la prima giornata deiriservati alladi(Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang neiprecedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. Lac’è, e questa edizionesembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra veloce, facile da guidare e, anche l’elettronica, storico neo della moto di Iwata, fa intravedere di avere compiuto passi in avanti importanti. Laarriva anche da Valentino Rossi che, dopo una lunga serie di prove, ha saputo piazzare un tempo di tutto rispetto, 1:55.604, non riuscendosi a migliorare per puro caso in altre occasioni. Vedremo se nei due prossimi giorni di lavoro il team nipponico saprà ribadire questo andamento. In tal ...