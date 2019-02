Morta a Torino Marella Agnelli Caracciolo vedova dell' avvocato

Torino - intossicazione da monossido : donna trovata Morta in casa : L'allarme è scattato intorno alle 21 di mercoledì sera e quando nell’appartamento di Torino sono arrivati i sanitari del 118 non c'era più nulla da fare. Il monossido di carbonio aveva già ucciso una anziana donna . Tra le cause, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malfunzionamento della caldaia.Continua a leggere

Donna Morta a Torino - indagati 15 medici : 15.50 La procura di Torino , che indaga sulla morte di Marisa Amato, ha notificato altri 15 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti medici delle Molinette e del Maria Vittoria. La Donna era rimasta paralizzata dopo essere stata travolta dalla folla in preda al panico, il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League, ed è morta la scorsa settimana. L'accusa è di non essersi accorti della lussazione vertebrale che l'aveva resa ...

Torino - Morta Marisa Amato - tetraplegica dopo essere stata travolta a Piazza San Carlo : Marisa Amato è la seconda vittima della notte del 3 giugno 2017, quella della follia della calca in Piazza San Carlo a Torino davanti al maxi schermo allestito per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. È morta questa mattina all'ospedale Cto dove era ricoverata per le complicazioni per un'infezione respiratoria. Era tetraplegica dopo essere stata calpesta dalla folla.