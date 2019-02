Morta a Torino Marella Agnelli Caracciolo | vedova dell’Avvocato

ilfogliettone

(Di sabato 23 febbraio 2019) Si è spenta questa mattina, dopo una lunga malattia,di Castagnetodell'avvocato Giovanni. Nata a Firenze, il 4 maggio avrebbe compiuto 92 anni, era la figlia di FilippoPrincipe di Castagneto e di Margharet Clarke. I funerali che saranno celebrati dal vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, si svolgeranno lunedì mattina in forma privata a Villar Perosa, la casa di famiglia forse più amata da quella che era stata raffigurata come "l'ultimo cigno", in una biografia in inglese pubblicata nel 2014. Aveva sposato Gianninel 1953 a Strasburgo, un matrimonio durato 50 anni con cui ebbero due figli: Edoardo e Margherita. E dopo mezzo secolo di vita assieme era rimasta accanto al marito sofferente fino alla scomparsa, nel 2003. Forse ultima rappresentante di uno stile ormai scomparso, ha condotto una vita di distacco e distanza ...