Milano : da lunedì attiva Area B - la ztl anti inquinamento (2) : (AdnKronos) - Per informazioni è anche aperto al pubblico un infopoint dedicato nel mezzanino della stazione Duomo della linea rossa della metropolitana. Gli orari di apertura del servizio sono dalle 8.30 alle 15.30, dal lunedì al venerdì, con 16 sportelli a disposizione per qualsiasi informazione r

Area B - Milano tira dritto : da lunedì 25 febbraio si parte senza deroghe : Milano 20 febbraio 2019 - Le posizioni del Comune di Milano e della Regione Lombardia restano distinte e distanti: lunedì 25 febbraio , tra 5 giorni, Area B entrerà quindi in vigore senza che sia ...

Milano. Area B : lunedì 18 febbraio non sarà possibile richiedere pass sosta : Vanno avanti le attività degli operatori di Comune e Atm per adeguare la città all’entrata in servizio di Area B,

Milano : mons. Delpini ricorda don Giussani - lunedì messa in Duomo : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - lunedì prossimo, 11 febbraio, alle 21, nel Duomo di Milano, l'arcivescono mons. Mario Delpini presiederà una celebrazione eucaristica per ricordare il 14esimo anniversario della morte di don Luigi Giussani, avvenuta il 22 febbraio 2005. Nell'occasione sarà ricordato anch

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Trasporti : a Milano sciopero di 4 ore lunedì 21 gennaio : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - lunedì di protesta, il prossimo 21 gennaio, per i lavoratori del trasporto pubblico. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 4 ore contro "le proposte europee di nuove norme sui tempi di guid

Migranti : lunedì a Milano flash mob contro dl Salvini : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - flash mob lunedì a Milano per chiedere al Comune di sospendere il dl Salvini. Le Rete No Cpr ha organizzato per le 18 del 7 gennaio una 'pentolata' sotto Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano. Gli organizzatori chiedono agli aderenti di portare una pentol