Milan | Piatek segna quasi quanto Messi | e senza l' attacco del Barcellona

Highlights Milan-Empoli 3-0 - VIDEO e gol della partita. Piatek ancora letale - Castillejo imprendibile : Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Rossoneri che, quindi, centrano il bersaglio grosso e si confermano in piena corsa per la zona Champions grazie all’attaccante polacco, ...

Un tempo senza idee. Poi il solito Piatek dà la scossa al Milan : Milano Dinanzi al bivio (dixit Gattuso), il Milan ha imboccato la strada maestra. Non che fosse particolarmente complicato, a dire il vero. L'Empoli ha retto finchè il rivale non si è dato una mossa. Ha vagato distratto e inutilmente per un tempo il Milan, prima di trovare il sentiero giusto e di andare incontro a una serata di calcio spensierato e di gol di buona fattura, consentendo al tecnico di procedere, per tempo e senza affanno alcuno, ...

Milan - Var annulla due gol. Su Piatek non c'è rigore : La moviola di Milan-Empoli : Var molto attiva, con due reti, Paquetà e Borini, annullate ai rossoneri per fuorigioco. Al 10' del primo tempo, Giacomelli imbeccato dalla Var annulla il gol di Paquetà ...

Altro che Pipita - il Milan vola con Piatek : E’ tutta un’altra musica. Il Milan ha trovato il suo uomo della Provvidenza. Ecco il bomber che mancava. Altro che

Milan-Empoli 3-0 - festa per Piatek - Kessie e Castillejo - la Var ferma Paquetá e Borini : Tre reti nella ripresa, con Piatek, Kessie e Castillejo, e due gol annullati dalla Var per altrettanti fuorigioco, Paquetá e Borini,: tutto facile per il Milan contro l'Empoli nell'anticipo della 25ª ...

Milan-Empoli - Gattuso contento a metà : “mi sono arrabbiato tantissimo. Piatek? Merito a lui - ma…” : L’allenatore rossonero ha commentato la vittoria ottenuta a San Siro contro l’Empoli, chiedendo ai suoi giocatori di non abbassare la concentrazione Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che ne fa tre anche all’Empoli grazie ad un secondo tempo perfetto. Adesso è uno solo il punto di distanza dall’Inter, impegnata domenica nella difficile trasferta di Firenze. Spada/LaPresse Una posizione di ...

Milan - la slavina di Piatek fa godere Gattuso : 3-0 contro l'Empoli : Il Milan e Piatek non si fermano più. Grazie ai gol del bomber polacco, di Kessie e di Castillejo, i rossoneri superano l'Empoli a San Siro e consolidano il quarto posto in classifica. Non solo, ma per la prima volta in stagione la squadra di Rino Gattuso vince la terza partita consecutiva dimostran

Champions - il Milan ingrana la quarta : 3-0 all'Empoli - Piatek inarrestabile : Dopo un primo tempo giocato in maniera macchinosa e prevedibile, il Milan dilaga nella ripresa e vince 3-0 contro l?Empoli, squadra ostica e agguerrita che resiste per 49? prima di...

Serie A - Milan-Empoli 3-0 : rossoneri a valanga. Piatek non si ferma più : Per il Milan sarà un bel weekend: qualunque cosa accada da qui a domenica sera, lo chiuderà al quarto posto della classifica, con vista Inter. Merito del 3-0 all'Empoli con cui i rossoneri conquistano ...

Piatek - Kessiè - Castillejo : Milan-Empoli 3-0 e -1 dall'Inter : TORINO - Un pistolero polacco senza pietà, una squadra finalmente compatta che non commette errori, un altro tris dopo quelli rifilati a Cagliari e Atalanta: il Milan piega anche l' Empoli per la ...

Il Milan va - certo… Kessié! Piatek e l’ivoriano asfaltano l’Empoli - Castillejo completa la festa : I rossoneri centrano la seconda vittoria consecutiva, stendendo l’Empoli 3-0 e portandosi momentaneamente ad un punto dal terzo posto occupato dall’Inter Terza vittoria consecutiva, tutte con tre gol fatti. Il Milan non si ferma più, consolidando il quarto posto e portandosi ad un punto dalla terza piazza occupata dall’Inter. Periodo positivo per i rossoneri, autentici padroni del campo nel match di questa sera contro ...

Il Milan cala il tris ed ottiene la terza vittoria consecutiva : momento magico per i rossoneri e Piatek - l’Empoli deve arrendersi [FOTO] : 1/45 Spada/LaPresse ...

Milan-Empoli 2-0 La Diretta Vantaggio di Piatek - poi Kessie : La 25esima giornata di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli in programma di venerdì alle ore 20.30. I rossoneri vengono dalla bella vittoria per 1-3 sul difficile campo dell'...

I primi 6 gol di Piatek con la maglia del Milan [VIDEO] : Il Milan può finalmente sorridere, infatti l'acquisto del bomber polacco Piatek si è rivelato azzeccato al contrario di quello estivo di Gonzalo Higuain. Il polacco, ex Genoa, sta incantando i tifosi rossoneri ed al momento ha realizzato 6 gol in 5 partite.