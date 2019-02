Meteo Napoli | domani ancora vento forte Il sindaco | Non uscite di casa

Temperature in picchiata - forte vento è allerta Meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per alberto caduto su un auto : Torna il maltempo al Centro-Sud d'Italia, con violente raffiche di vento , neve e collegamenti bloccati per le isole. A Napoli , dove sono caduti anche fiocchi di neve, un albero è caduto a causa del ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” sul mar Tirreno : le previsioni dettagliate per Roma e Napoli : Allerta Meteo – Il “Ciclone Polare” è arrivato sull’Italia e sta iniziando a fare sul serio con la neve che ha colpito, in modo particolarmente intenso, la Liguria con forti nevicate sulla costa tra Genova e Savona. La temperatura è crollata a -1°C dopo la nevicata, e le precipitazioni si stanno intensificando nel basso Piemonte e si estenderanno in serata a Sardegna ed Emilia Roma gna, poi da domani il “clou” ...

Quel Napoli Lazio 4-3 che fece brillare la Meteora Capone : Ben prima di un altro famoso 4-3 Era d’aprile e fioccavano le reti. Non era ancora, evidentemente, subentrato il dolce dormire. Le squadre erano in realtà ben sveglie se giocavano a chi faceva un gol in più dell’avversario, come in una partita in strada tra scugnizzi. Grappoli, scorpacciate, vendemmie e sbornie di gol tra Napoli e Lazio, una sfida mai banale, anche quando è finita in pareggio. La partita del 3 aprile 2011 è ancora ...