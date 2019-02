Meteo live | maltempo in Italia | vento e danni al Centro-Sud

LIVE Biathlon - Individuale 12 - 5 km femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer contro tutti : Meteo - avversarie e gelo polare : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore: oggi, giovedì 7, alle ore 22.55 italiane andrà in scena la prima competizione in questo format nella storia del circuito maggiore, con 12.5 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia ...

Ondata di gelo negli USA - il vortice polare ha congelato i Grandi Laghi a livelli record : ecco quali saranno gli effetti sul Meteo : La recente Ondata di gelo che ha investito parte del Canada e il Midwest degli Stati Uniti ha fatto congelare i Grandi Laghi fino a livelli non raggiunti dal 2014. Durante la prima parte dell’inverno, quindi per gran parte di dicembre, sui Grandi Laghi si trovava solo un po’ di ghiaccio, mentre nella prima parte di gennaio l’area ha vissuto condizioni più calde della norma. “La copertura di ghiaccio in realtà era al di sotto della norma nella ...

Allerta Meteo - piogge torrenziali e caldo anomalo al Sud : verso i 100mm in Calabria e Sicilia - allarme alluvioni [LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo - violenti temporali al Sud per il Ciclone sul mar Jonio : diluvia anche in montagna - allarme alluvione per le prossime 24 ore [LIVE] : 1/10 ...

Crotone - scuole chiuse il 05 febbraio 2019 allerta Meteo livello rosso : Il Sindaco Ugo Pugliese a seguito dell’allerta meteo, livello rosso emanato dalla Protezione Civile regionale, ha ordinato la chiusura delle

Allerta Meteo - allarme rosso al Sud per il Ciclone sul mar Jonio : Martedì 5 Febbraio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – A causa del Ciclone sul mar Jonio, il Sud Italia è colpito da violenti temporali e piogge torrenziali: il maltempo si intensificherà ulteriormente nella giornata di domani, Martedì 5 Febbraio, con fenomeni estremi su gran parte di Calabria e Sicilia. La protezione civile ha già diramato l’allarme rosso e arancione, in base alle aree, e di conseguenza molti Comuni stanno adottando l’apposita ordinanza per le ...

Allerta Meteo Roma - altre 24 ore di forte pioggia sulla Capitale : allarme per Tevere e Aniene [FOTO LIVE] : 1/13 Roma oggi ...

Maltempo Toscana : allerta Meteo a Firenze - i fiumi superano il livello di guardia : allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

Maltempo - tanta neve e vento forte : la situazione Meteo LIVE : Una saccatura nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determina nevicate su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporta piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ...

Allerta Meteo - tanta neve in pianura Venerdì 1 Febbraio al Nord : la Protezione Civile attiva l’Unità di Crisi – LIVE : Alla luce delle previste condizioni Meteo avverse per le prossime ore, con nevicate abbondanti fino a quote di pianura su gran parte delle regioni settentrionali, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha presieduto una riunione in videoconferenza con le regioni interessate, per fare il punto della situazione sullo scenario atteso e sulle misure messe in campo sul territorio allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la ...

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Maltempo e neve nell’ultimo dei Giorni della Merla : la situazione Meteo in atto regione per regione - aggiornamenti LIVE : I Giorni della Merla si concludono oggi con una situazione meteorologica transitoria: al Sud si conclude la Tempesta atlantica che ha investito il Paese nelle scorse ore, e da Ovest giunge un altro profondo ciclone oceanico che innescherà la prima grande Sciroccata del 2019. Di seguito la situazione meteo in atto, regione per regione. Nevica in Alto Adige, termometro a -20°C In Alto Adige si registrano nevicate da alcune ore: fiocchi cadono fino ...

Allerta Meteo - prima tempesta Atlantica in azione sull’Italia : forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche - caldo anomalo [LIVE] : 1/16 ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare “Klaus” sempre più vicino al Sud : iniziano le 48 ore “clou” di maltempo e neve [LIVE] : 1/7 ...