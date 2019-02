Meteo Italia dall’Inverno alla Primavera

Allerta Meteo - il Ciclone che flagella l’Italia : venti da Uragano tra Roma e Napoli - raffiche di 140km/h. Allarme al Sud [LIVE] : 1/5 ...

Meteo live - maltempo in Italia : vento e danni al Centro-Sud - : Dopo l'anticipo di primavera il maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un'auto ferendo le due persone a ...

Allerta Meteo - il CICLONE sullo JONIO scatena venti da uragano : raffiche di 200km/h al Sud Italia - addirittura 230km/h in Croazia [MAPPE] : 1/7 ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per il weekend : forti venti di burrasca in tutt’Italia - neve a bassa quota al Sud : Allerta Meteo – Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani porterà nelle prossime ore a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo per il Sud Italia - il Ciclone Freddo “Xaver” irrompe sullo Jonio nel weekend : attenzione a Sabato 23 Febbraio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : L'infografica sul fronte siberiano di ilMeteo.it Arriva il gelo: le previsioni per sabato 23 febbraio Cronaca Meteo, nel weekend temperature giù anche di 15 gradi Al Nord: al mattino nubi basse e ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : Allerta gelo emesso dall'aeronautica militare dalle prime ore di sabato e per almeno 24 ore. Pioggia in arrivo al Sud, in Sicilia e sulla costra adriatica. Neve sull'appennino meridionale

Meteo weekend Italia : Sud - Centro e Nord - neve a bassa quota e vento : Meteo weekend Italia: Sud, Centro e Nord, neve a bassa quota e vento Le previsioni Meteo per il weekend in Italia parlano chiaro: il freddo sta tornando. Il clima primaverile che in questi giorni ha scaldato il nostro Paese è stata solo una breve e piacevole tregua dalle basse temperature. A portare l’aria calda è stato l’Anticiclone delle Azzorre che però a breve saluterà l’Italia e lascerà spazio ad una forte corrente ...

Previsioni Meteo - nel weekend ondata di freddo sui Balcani : torna l’inverno - ma l’Italia sarà colpita solo di “striscio” al Sud [MAPPE] : 1/15 ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 08:20 del 19 Febbraio 2019: Buongiorno, l’immagine satellitare odierna, ci mostra la presenza di nubi basse che come un tappeto, stanno coprendo i settori tirrenici. Tempo invece più soleggiato sui terreni adriatici. Nebbie / foschie invece al Nord Ti ricordiamo che in questa sezione puoi consultare i Radar e/o i Satelliti Meteo Buona continuazione e vi invitiamo come sempre ad inviarci segnalazioni ...

Meteo - l’Italia ripiomba nella morsa del gelo : al Sud termometro giù di 10 gradi : Nel pieno di una fase molto anomala dal punto di vista climatico, ecco arrivare all'orizzonte un generale cambiamento della circolazione con un possibile ritorno a condizioni di freddo intenso. Secondo gli esperti Meteo, il tempo peggiorerà a partire da venerdì. Atteso generale e brusco calo delle temperature al Sud.Continua a leggere

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 08:20 del 19 Febbraio 2019: Buongiorno, l’immagine satellitare odierna, ci mostra la presenza di nubi basse che come un tappeto, stanno coprendo i settori tirrenici. Tempo invece più soleggiato sui terreni adriatici. Nebbie / foschie invece al Nord Ti ricordiamo che in questa sezione puoi consultare i Radar e/o i Satelliti Meteo Buona continuazione e vi invitiamo come sempre ad inviarci segnalazioni ...

Meteo - sull’Italia alta pressione e caldo anomalo ma è allarme inquinamento : Per quasi tutta la settimana appena iniziata le condizioni Meteo per l'Italia saranno caratterizzata da temperature miti e un caldo decisamente anomalo per questa stagione regalando un vero e proprio anticipo di primavera. Questo però comporta la formazione di fitte nebbie e un marcato peggioramento della qualità dell'aria.Continua a leggere

Meteo : splende il Sole su tutta Italia - una domenica mite! : L'alta pressione ha totalmente conquistato l'Italia come appare evidente dallo scatto satellitare di stamattina : la nostra penisola è quasi totalmente sgombra da nubi ad eccezione di qualche...