Meteo | focus vento | raffiche fino a 110 km h | ecco dove soffiera' piu' forte

Focus Neve – Meteo San Silvestro : L’ultimo giorno del 2018 vedrà l’arrivo di un impulso d’aria fredda che apporterà precipitazioni e un calo termico sulle regioni del medio adriatico e del Sud Italia. Quote Neve al Centro Sud – San Silvestro A partire da questa sera di domenica 30 dicembre, le prime nevicate saranno possibili lungo la dorsale appenninica meridionale dai 1200m. Per San Silvestro avremo fenomeni nevosi in progressivo calo sui ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla neve di stasera al Nord : si imbiancheranno anche Milano e Torino. Tutti i dettagli sugli accumuli : Allerta Meteo – Una bassa pressione, l’ennesima in questo dinamico dicembre, si è già scavata in prossimità del Golfo del Leone e si porterà via via verso il Golfo Ligure entro sera. L’immagine barica sopra, evidenzia appunto la collocazione del minimo depressionario per le ore serali odierne, atteso abbordare le coste liguri occidentali. Una posizione classica per richiami di correnti molto umide meridionali in scorrimento su un cuscino ...