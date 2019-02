Mattarella premia 29 Alfieri - "giovanissimi eroi coraggiosi e solidali" : Sono nati tra il 1999 e il 2008, si sono distinti come "costruttori di comunità". Modelli positivi di cittadinanza: dal volontariato nelle zone del terremoto all'impegno contro il bullismo, al sostegno di compagni disabili

Mattarella ha premiato Roxana - che si ribellò ai Casamonica. Ora diamole la cittadinanza italiana : Il presidente Mattarella, nei giorni scorsi, ha riconosciuto le onorificenze della Repubblica a 33 cittadine e cittadini italiani che hanno “onorato” la Costituzione con gesti di solidarietà, di accoglienza, di inclusione sociale, di impegno contro i muri del razzismo e delle discriminazioni. Tra loro Roxana Roman, titolare del bar Roxy alla Romanina, a pochi metri dalle ville fortezza del clan Casamonica. Questa signora, arrivata dalla Romania ...

Chi sono le persone “esempio di impegno civile” premiate da Mattarella : (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Trentatré onorificenze per premiare altrettanti esempi di civiltà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di chiudere l’anno riconoscendo il merito di “cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione ...

Mattarella ci ha ascoltato e ha premiato Roxana Roman - che denunciò i Casamonica : Il presidente Sergio Mattarella ha ascoltato le nostre richieste e ha conferito la medaglia al valor civile a Roxana Roman, proprietaria del Roxy Bar, un gesto di buon auspicio alla fine di questo controverso anno. Qualcuno forse ricorderà la storia di questo locale, della periferia di Roma, devastato dal raid dei Casamonica che non avevano risparmiato neanche una ragazza disabile, presente nel bar al momento dell’aggressione. Le forze ...

Mattarella premia coraggio - eroismo e impegno sociale : ecco i 33 cittadini a cui ha conferito l’onorificenza al merito : Si sono distinti per il loro coraggio e i loro atti di eroismo nel mondo del sociale e della solidarietà. Sono i 33 cittadini premiati dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che oggi ha conferito loro l’onorificenza al merito della Repubblica italiana. Casi significativi sia per l’impegno civile che come testimonianza nel 2018 dei valori repubblicani. Molti, come Maria Rosaria Coppola, Mustapha El Aoudi e Riccardo Muci, sono nomi ...

Il presidente Mattarella premia 33 cittadini per "atti di eroismo" : Il presidente della Repubblica ha conferito le onorificenze al merito a persone che si sono distinte per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella promozione della cultura della legalità

