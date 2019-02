Massa Lubrense | domani una messa in ricordo del piccolo Giuseppe

Gori - interruzione idrica a Brusciano - Visciano - Castello di Cisterna e Massa Lubrense : Come riportato nella sezione 'avvisi all'utenza' del proprio sito istituzionale, la società G.O.R.I. S.p.a., ente proprietario e gestore delle risorse idriche in svariati comuni della regione Campania, ha reso noto la momentanea interruzione della fornitura idrica in alcuni paesi della Città Metropolitana di Napoli: Brusciano, Castello di Cisterna, Massa Lubrense e Visciano. Il temporaneo disservizio è dovuto ad una serie di interventi di lavori ...